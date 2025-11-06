Качка розраховує на узгодження позицій з партнерами щодо репараційного кредиту до 19 грудня

Фото: https://www.facebook.com/taras.kachka

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка розраховує на узгодження позицій з партнерами по репараційному кредиту до 19 грудня.

"Європейська комісія представила цю ідею в жовтні місяці… Зараз відбувається активна робота між Європейською комісією, урядом Бельгії і іншими урядами щодо визначення цих модальностей репараційного кредиту для того, щоб він був запущений", - сказав Качка журналістам в четвер в Києві.

За його словами, є два сценарії розвитку подій: перший - до 19 грудня (саміт Євроради ІФ-У) сторони підійдуть до того, що вже буде узгоджена чітка опція, яку схвалять; другий - до 19 грудня сторони сформують кілька сценаріїв, але про них ще зарано говорити.

"Завдання - не застрягти в гіпотетичних сценаріях, які потім, 19 грудня, представити для вибору політикам. Задача в тому, щоб узгодити все тут і зараз, щоб на 19 грудня було чітке рішення, яке можна схвалювати", - наголосив віцепремʼєр.

В той же час Качка впевнений, що за будь-якого розвитку подій "дірки" в бюджеті на 2026/27 роки не буде, бо у партнерів є консенсус, що фінансова підтримка України буде.

Як повідомлялося, в ЄС розглядають можливість використання російських заморожених активів у розмірі близько EUR170 млрд, які наразі зберігаються у фінансовому депозитарії Euroclear у Брюсселі. Передбачалося, що EUR140 млрд із цих коштів підуть на репараційний кредит Україні.

28 жовтня в Єврокомісії заявили, що працюють над виконанням прохання Європейської Ради дати відповіді на питання, що залишаються, стосовно використання для України заморожених російських активів, щоб ухвалити рішення в грудні.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявляє, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) може запровадити нову програму, яка напряму не залежить від надання репараційного кредиту.