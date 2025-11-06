Інтерфакс-Україна
Зеленський: Настав час прийняти рішення щодо російських заморожених активів

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаки російських безпілотників у ніч проти четверга, зазначивши, що треба посилити санкційний тиск на країну-агресора.

"Ця ніч знову неспокійна для України. Росіяни атакували дронами наші міста – всього 135 ударних безпілотників. Зі вчорашнього вечора били по Дніпровщині. Восьмеро людей постраждало через атаку по місту Камʼянське, пошкодили звичайний житловий будинок, інфраструктуру залізниці. Оперативно спрацювали наші рятувальники: 5 людей вдалося врятувати з-під завалів. Дякую. Атакували також Сумщину, Харківщину, Чернігівщину. Цілі – наша критична інфраструктура, все, що працює на звичайне мирне життя. Де це потрібно, працюють усі необхідні служби, відновлюють і допомагають людям", - написав він у Телеграмі.

Зеленський зазначив, що зараз важливо, щоб США, Європа та країни G7 продовжували санкційну й тарифну роботу по російській торгівлі енергоресурсами та фінансах.

"Те, що росіяни продовжують бити по енергетиці та цивільних, укотре показує, що тиску зараз недостатньо. Дуже важливо, щоб Америка, Європа та "сімка" продовжували санкційну й тарифну роботу по російській торгівлі енергоресурсами та фінансах. І Москва нарешті має усвідомити серйозність Європи до самозахисту. Настав час прийняти рішення щодо російських заморожених активів. Політична воля вже є, і ми розраховуємо на оперативну реалізацію технічного рішення. Абсолютно справедливо, щоб гроші агресора працювали на захист від його війни. Дякую всім, хто працює задля миру", - наголосив президент.

