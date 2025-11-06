Інтерфакс-Україна
09:18 06.11.2025

Повітряні сили ЗСУ: знешкоджено 108 ворожих БпЛА, є влучання на 13 локаціях

Фото: НГУ

Сили оборони України минулої ночі та станом на 9:00 знешкодили 108 ворожих безпілотників різних типів із 135, що атакували Україну, зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"У ніч на 6 листопада (з 19:00 05 листопада) противник атакував 135-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово– рф, близько 90 із них – "шахеди"", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у телеграмі у четвер.

Повідомляється, що за попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

