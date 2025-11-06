Сили безпілотних систем уразили за добу 650 ворожих цілей

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 650 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок четверга.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 226 одиниць особового складу, з яких 151 – ліквідовано; 5 точок вильоту пілотів БпЛА; один танк; 3 бронемашини; 4 артилерійські системи; 12 одиниць автомобільної техніки; 10 мотоциклів; 42 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж листопада (01–05.11) знищено/уражено 4287 цілей, з них 1325 – особовий склад противника", - повідомили СБС.