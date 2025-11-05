Інтерфакс-Україна
18:41 05.11.2025

Міжнародний реєстр збитків RD4U доповнився категорією щодо втрати житла або місця проживання

Міжнародний реєстр збитків RD4U відкрив категорію заяв щодо втрати житла або місця проживання, повідомила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Тепер українці, які втратили житло через війну, можуть подати заяву до реєстру за категорією A3.3 "Втрата житла або місця проживання". Йдеться не лише про зруйновані будинки чи квартири. Це також ситуації, коли людина втратила можливість жити у своєму домі через окупацію, обстріли або вимушений виїзд", - повідомила вона у Телеграм.

Подати заяву можуть власники, орендарі, а також ті, хто проживав у житлі родичів чи знайомих.

"Мета реєстру — зафіксувати всі збитки, яких зазнали українці внаслідок агресії росії. Це юридична база для майбутніх компенсацій і репарацій", - зазначила Шуляк.

Вона акцентувала увагу на різниці між реєстром збитків та програмою "єВідновлення".

"Реєстр фіксує втрати, щоб кожен випадок був задокументований і врахований. "єВідновлення" — державна програма, що надає фінансову допомогу на ремонт або придбання житла. Обидва інструменти взаємодоповнюють одне одного. Ми створюємо механізми, які допоможуть людям відновити втрачене житло і повернути відчуття дому. Крок за кроком від фіксації збитків до реального відновлення", - повідомила Шуляк.

