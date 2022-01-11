Свобода чи корупція: як ми знищуємо головного українського "монстра"

Олена Шуляк, голова фракції "Слуга народу"

З 2016 року українські аналітики розробляють Індекс реформ – оцінку законодавства і аналіз їх впливу на країну. Нещодавно стало відомо: з 1 січня до 19 грудня 2021 року в Україні прийняли 151 важливий нормативний акт. З них – 136 позитивних для країни, з яких 31 – вже мають або матимуть значний позитивний вплив на життя людей. Разом з тим, міжнародні дослідження стверджують: завдяки згаданим змінам Україна стає менш корумпованою. Ще у 2019-му парламент ухвалив важливі антикорупційні закони, конкретний ефект від яких країна вже почала відчувати. А між тим, реалізуються й інші вагомі антикорупційні ініціативи. Хотілося б вірити, що ці темпи не спадатимуть, а навпаки - виведуть Україну з “зачарованого кола” корупції старих політичних еліт. Нині ж пропоную згадати 2021-й, який був достатньо показовий в плані антикорупційних ініціатив та проанонсую плани, які принесуть ефект у 2022-му.

Заохочення повідомлень про корупцію

В Україні створюється Єдиний портал повідомлень, на якому кожен зможе анонімно повідомити про корупцію у різних сферах та додати необхідні документи. При цьому викривачам корупції гарантований правовий захист. Все це забезпечили зміни до Закону «Про запобігання корупції».

Рівність перед законом

Саме цей принцип забезпечений завдяки змінам до ст. 80 Конституції, які скасували депутатську недоторканість. Мандат народного депутата не захищає від покарання за кримінальний злочин, а парламент тепер не місце, де можна переховуватися від слідства. Народний обранець не несе відповідальність за політичні рішення, голосування або ж публічні виступи. Але за кримінал відповідатиме за законом, як і будь-який громадянин.

Покарання за незаконне збагачення

Якщо держслужбовець не може пояснити походження активів на суму від 6,2 млн грн, це привід для кримінальної відповідальності і конфіскації необґрунтованих активів. Але на цьому боротьба з корупцією не завершилася. У 2021 році ми зробили ще кілька кроків на цьому шляху, які вже дають ефект.

Цифровізація адміністративних послуг

Нескінченні папірці та натяки чиновників, що можна «пришвидшити процес» за винагороду – роками українці стикалися з такою практикою. Втім рішення знайшлося – парламент ухвалив закон про електронні публічні послуги. Державні установи не зможуть вимагати паперові довідки, якщо ця інформація вже є в публічних електронних реєстрах. Зміна місця реєстрації, призначення пенсії, реєстрація ФОП, довідки та витяги – все це можна отримати одним кліком без черг та хабарів. Наша кінцева мета – 100% державних послуг онлайн.

Ефективний розшук корупційних активів

Реформа Агентства з розшуку активів, отриманих злочинним шляхом, обмежила його повноваження у розпорядженні майном, яке воно отримує в управління. АРМА тепер не може продавати активи до вироку суду – якщо це не товари, які швидко псуються. З рейдерського монстра агентство перетворюється на дієвий механізм боротьби з корупцією.

Прозорий продаж землі

Відкриті електронні аукціони унеможливлюють зловживання з орендою та тіньовий обіг сільськогосподарських земель, як це було протягом десятків років. Це також велике досягнення парламенту у цьому році. Власники землі тепер отримують її реальну ціну за продаж чи оренду.

Але це ще не все. Далі розповім про антикорупційні кроки, ефект від яких ми відчуємо в 2022 році.

Бюро економічної безпеки

Фінансові, економічні, податкові злочини зазвичай розслідувала ціла низка структур – Податкова поліція, економічні підрозділи СБУ та Міністерства внутрішніх справ. І часто це супроводжувалося тиском на бізнес. Ухвалений парламентом Закон «Про Бюро економічної безпеки України» кардинально змінить ситуацію. Тепер розслідування фінансово-економічних злочинів повністю перейде до єдиної структури. Більше ніякої «міжвидової боротьби» різних силовиків!

Деолігархізація

У 2022 році набере чинності Закон про запобігання загрозам національній безпеці. Олігархи потраплять до реєстру, який вестиме РНБО. Вони більше не зможуть таємно зустрічатися з політиками та чиновниками, а також фінансувати політичні партії. Посадовці зобов’язані будуть повідомляти про будь-які зустрічі з олігархом або його довіреними особами. Таким чином зменшуються потенційні корупційні ризики у політиці та економіці.

Правила для забудовників

Будівельна сфера України буде повністю цифровізована і вміщатиметься в зручній електронній системі, що об’єднає в собі всі реєстри. Процеси в ній відбуватимуться публічно, прозоро й автоматизовано. Дозвільні документи на будівництво оформлюватимуться виключно через електронну систему без участі чиновників, яка вже працює та активно набирає оберти. Місцева влада буде позбавлена дозвільних функцій, бо це робитиме е-система. Ошукати її не вдасться – людський фактор з натяками на «винагороду» тут виключений.

Всі ці норми запрацюють після остаточного ухвалення законопроєкту № 5655, який впроваджує реформу містобудівної діяльності. Є підстави сподіватися, що ми нарешті забудемо про «будинки-монстри», про знищення архітектурних пам’яток та про скандали з ошуканими інвесторами житла.