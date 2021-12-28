Будівельний "Оскар-2021"

Олена Шуляк, голова фракції "Слуга народу"



Минулого року року я започаткувала для себе традицію: підводити підсумки в будівельній сфері, роздаючи суб’єктивні нагороди (“Оскари”) за те чи інше досягнення в певній номінації. Минулоріч мені навіть вдалося потрапити зі своїм оціночним рейтингом до деяких анонімних телеграм-каналів, які відверто смішать намаганням “вколоти”. Сподіваюся, нині мої скромні підсумки будуть не менш цікаві читачам.

Діджиталізація року

Ще у липні 2020-го в Україні стартувала робота нашої Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ), і з того часу її успіхи не можуть не тішити. Тому вона впевнено продовжує бути “топом” в контексті цифровізації сфери будівництва. Вдумайтеся: протягом 2021-го кількість відвідувачів порталу перетнула позначку в 1 мільйон користувачів! Коли ми працювали над її створенням, то підозрювали, наскільки багато учасників ринку будуть нею користуватися, але коли бачиш ці цифри в реальності — починаєш радіти наче за власну дитину, яка впевнено досягає успіху.

Зараз на порталі можна знайти інформацію про видані дозволи, акти готовності, технічну інвентаризацію та багато іншого. Загалом більше 600 тисяч документів щодо будівництва. Та й узагалі на сьогодні в системі оцифровані основоположні 15 послуг. Тепер же, майже щоденно системою користуються понад 25 тисяч професіоналів, а будь-яка людина може переглядати інформацію про всі будівельні об’єкти на публічному порталі. Очікую, що після повноцінного впровадження реформи містобудування, е-системою будуть користуватися всі, без винятку учасники ринку.

Успіх року

Успіхом року є, однозначно, президентська програма “Велике будівництво”, яка за останній рік мало того, що перевиконала сама себе, а й заявила про розширення на залізницю, авіацію, туризм, водний транспорт. За останній рік вона стала беззаперечним драйвером галузі. А за оцінкою Ukraine Economic Outlook, половину чистого зростання ВВП 2021-го року України згенерувало саме «Велике будівництво». Тобто, навіть за найбльш стриманими показниками - зростання ВВП завдяки програмі президента становить 3,5-4,5% до ВВП за два роки. Не дарма молодь, зокрема, внесла “Велике будівництво” до ТОП-5 досягнень України протягом 2021-го року, що засвідчила соцгрупа «Рейтинг».

Провал року

“Хотілося як краще, а вийшло як завжди”, – укоаїнське висловлювання, що виправдовує будь-що. Навіть, те, що станом на грудень 2021-го в рамках держпрограми "Доступне житло під", що реалізується з 1 липня 2020 року, банки видали трохи більше 1200 іпотечних кредитів на один мільярд гривень. Чому це не дуже добре? Бо анонсували більше. І, на жаль, Міністерство фінансів недопрацювало. Добре, що в нас є інший, не менш правдивий, афоризм: “Не було би щастя, так нещастя допомогло”. Тому очікуємо, що в 2022-му всі зроблять висновки, і іпотечні кредити нарешті “полетять”.

Орган року

Найкраща нагорода за пророблену роботу – вдячні відгуки тих, для кого це робилося. В контексті ДІАМ-у, мова йде про будівельний ринок. Чесно: не передати крутість відчуття, коли представники авторитетних серед громадян будівельних компаній так активно хвалили орган, що працює менше року. Втім, це реально так. Все швидко, прозоро, чесно. ДІАМ впевнено набирає обертів.

Та слід не забувати, що якщо на державному рівні у 2021-му запрацював якісний орган від Мінрегіону, то у містах корупція, що проявляється різноманітним чином (привіт, ідейникам схеми «5 дол на вхід і 5 — на вихід»), нікуди не ділася. Єдиний шанс все виправити — прийняти законопроекти 5655 і 5877 про реформу містобудування, що впровадить тотальну цифровізацію, належний контроль і нагляд та високі штрафи. Не дивно, що адепти корупційних схем зараз наче змії намагаються «вкусити» цю ініціативу: через проплачені ЗМІ, псевдоекспертів ітд. Та даремно. Бо рушійні зміни запущені. Впевнена, у 2022-му парламент підтримає 5655 і 5877, які повноцінно запустить реформу містобудування. І скоро чесних відгуків від сучасних забудовників будуть тисячі. З кожного куточка України.

Команда року

Другий рік поспіль команда "Офісу простих рішень" Михайла Саакашвілі залишається для мене однією з найбільш зразкових в плані аналізу та якісних пропозицій в контексті будівельної галузі. Можливо, це завдяки тому, що незалежні експерти мають нагоду чесно оцінити ситуацію зовні, і запропонувати непопулярні (але ефективні) рішення. Можливо, що в них чи не єдиних була можливість розглянути разом з нами кожну з понад 2-х тисяч правок до законопроекту 5655 про реформу містобудування (а, повірте, це дуже багато часу). Приємно усвідомлювати, що в нас є такі ідейні люди. І попри те, що Михайло Саакашвілі зараз не в Україні і має багато непростих викликів, дуже тішить, що його команда й далі продовжує боротьбу проти будівельної мафії в Україні.

Рішення року

У році, що минає, сталася дуже непересічна подія: вперше за 7 років Мінрегіон розширив коло базових організацій, які можуть розробляти нові будівельні норми (ДБН-и). Насправді в будівельній сфері дуже необхідні нові ДБН-и за новими параметричними правилами. Бо тільки так у нас зможуть будувати сучасні, енергоощадні, безпечні та інклюзивні об’єкти. Законодавчо ми ще в 2019-му організували таку можливість і круто, що міністерство своїм рішенням впроваджує це в дійсність. Знаю, деякі українські ВУЗ-и вже долучаються до цього процесу, бо бачила це на власні очі, перебуваючи у робочих поїздках в різних регіонах України. Очікую, що в 2022-му список таких ВУЗ-ів тільки збільшуватиметься.

Виробник року

Коли особисто присутня на заводі під час виробництва якісних українських будівельних матеріалів — переконуюсь: країна активно «по цеглинці» розбудовується. А в сучасному світі це надважлива ознака економічного росту. У 2020-му ми, парламентарі, ініціювали та ухвалили важливе рішення щодо впровадження 305-го європейського регламенту для будівельних матеріалів як “золотого” стандарту для всіх українських виробництв. Це історія про високу планку для усіх, щоб в Україні будували та ремонтували тільки з якісних матеріалів, а також захищали споживачів від небезпечних виробів та фальсифікату.

Загалом 305-й регламент вступає в силу у 2023-му році, та до цього часу нашим виробникам на ринку треба підготуватися, щоб привести власні ресурси до стану, коли їх кінцевий результат буде нічим не гіршим від європейського. Саме тому протягом 2021-го відвідала багато заводів будівельних матеріалів. Серед них – ПрАТ СБК - Слобожанська Будівельна Кераміка. Там впевнилася: кожна з вироблених ними цеглинок якісна, енергоощадна так ще й має гарантію в 150 років! Вдумайтеся: за 25 років діяльності тут виготовили цегли на 17 млн кв метрів житла. для 16 країн світу і України зокрема. З цікавого — один їх крупноформатний блок витримує 33 слона! А це показова ознака доброї якості, про яку я щиро мрію в Україні на кожному заводі будматеріалів.

Інвестиція року

В контексті розширення горизонтів “Великого будівництва”, Міністерство інфраструктури оновлює парк регіональних дизель-поїздів. Але вся родзинка в тому, що у тендері на виробництво транспорту переміг український ПАТ “Крюківській вагонобудівельний завод”. Мова про три сучасні, зручні та безбар’єрні потяги та 100 вагонів, які розвивають швидкість до 140 км/год. Своєю чергою, до 2022-го “Укрзалізниця” забезпечить залізничне сполучення між населеними пунктами, де немає альтернативних видів транспорту. Цього року держава заплатила виробнику перший транш коштів, тому скоро чекаємо на нові поїзди європейської якості на українських коліях!

Батл року

Той, хто слідкує за роботою законотворців знає, що окрім земельного, антиолігархічного чи ігрового проектів законів, парламентарі цього року довго дискутували навколо податкового №5600. До тексту законопроекту були внесені правки про те, що 18% ПДФО при продажу третьої й більше квартири за рік сплачується від різниці в ціні. Крім того, пропонувалося скасувати пункт про те, що після першого продажу потрібно знову і знову платити ПДВ на квартиру. Ці норми досить серйозно вдарили б по ринку нерухомості в разі їхнього ухвалення. Але нам вдалося відстояти відміну ПДВ для учасників ринку. Якщо максимально коротко: це було дуже непросто. Якщо максимально емоційно: це однозначно перемога!

Перспектива року

“Укрзалізниця” в Україні вже давно стала мемом для громадян і здавалося, що їй уже нічого не допоможе. Так було, бо донині пасажирськими залізними перевезеннями ніхто всерйоз не хотів займався через корупцію. Так було до “Великого будівництва”, яке взяло УЗ під своє крило. Однозначно, що про результати говорити ще рано, втім анонсовані зміни від Міністерства інфраструктури вражають. Електрифікація понад 500 км колій, інтерсіті між усіма обласними центрами України, нові сучасні поїзди вітчизняного виробництва, високошвидкісний маршрут Київ-Варшава – одні з небагатьох планів “Великого будівництва” у швидкісній перспективі. Все це вселяє велику надію на те, що “Укрзалізниця” нарешті стане національним перевізником, за якого не те, що не соромно, а яким хочеться пишатися.

Замість епілогу

Такі головні події трапилися за 2021-й в будівництві. Звісно, охопити все неможливо, як і не дуже об’єктивно надавати всьому, що відбулося, оцінку. Та яке б моє особисте ставлення не було до того чи іншого, у наступному році бажаю нам усім більше аналізувати. Ну і традиційно нагадую: найкращі зміни починаються з нас самих.