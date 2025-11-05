Єрмак: коли речниця російського МЗС глузує з трагедії в Римі, руйнується не вежа, а залишки репутації РФ

Фото: https://t.me/ermaka2022

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак подякував Італії за жорстоку позицію щодо РФ, а також за допомогу Україні, і побажав найшвидшого одужання усім пораненим в результаті обвалення частини вежі Торре-дей-Конті в Римі.

"Коли речниця МЗС Росії глузує з трагедії в Римі, руйнується не вежа — руйнуються залишки репутації Росії. Точніше, маска просто спадає з її пики. Кожен вульгарний випад проти цивілізації — це ще один акт саморозкриття. Жодне потьомкінське село не прикриє підлості; жодна фальшива історія не затьмарить правди: Росія отруює світ ненавистю та зневагою", - написав Єрмак у соцмережі Х.

"Повага Італії за жорстку позицію — і глибока вдячність за рішучу підтримку України. Бажаю пораненим швидкого одужання, та щирі співчуття родині загиблого", - додав він.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у вівторок заявив російському дипломатичному представнику, що образи з боку РФ на адресу Італії лише посилять підтримку Римом України, повідомляє агенція ANSA.

Повідомляється, що посол Росії в Італії Олексій Парамонов був викликаний Міністерством закордонних справ Італії в Римі в понеділок для офіційного догани після коментарів речниці МЗС РФ Марії Захарової щодо обвалення частини вежі Торре-дей-Конті в Римі, в якій загинув 66-річний румунський робітник. Захарова пов'язала аварію з військовою підтримкою Римом України, заявивши, що "доки італійський уряд продовжуватиме витрачати гроші платників податків, Італія, від своєї економіки до своїх веж, повністю розвалиться".