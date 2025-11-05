Інтерфакс-Україна
Події
15:50 05.11.2025

Єрмак: коли речниця російського МЗС глузує з трагедії в Римі, руйнується не вежа, а залишки репутації РФ

2 хв читати
Єрмак: коли речниця російського МЗС глузує з трагедії в Римі, руйнується не вежа, а залишки репутації РФ
Фото: https://t.me/ermaka2022

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак подякував Італії за жорстоку позицію щодо РФ, а також за допомогу Україні, і побажав найшвидшого одужання усім пораненим в результаті обвалення частини вежі Торре-дей-Конті в Римі.

"Коли речниця МЗС Росії глузує з трагедії в Римі, руйнується не вежа — руйнуються залишки репутації Росії. Точніше, маска просто спадає з її пики. Кожен вульгарний випад проти цивілізації — це ще один акт саморозкриття. Жодне потьомкінське село не прикриє підлості; жодна фальшива історія не затьмарить правди: Росія отруює світ ненавистю та зневагою", - написав Єрмак у соцмережі Х.

"Повага Італії за жорстку позицію — і глибока вдячність за рішучу підтримку України. Бажаю пораненим швидкого одужання, та щирі співчуття родині загиблого", - додав він.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у вівторок заявив російському дипломатичному представнику, що образи з боку РФ на адресу Італії лише посилять підтримку Римом України, повідомляє агенція ANSA.

Повідомляється, що посол Росії в Італії Олексій Парамонов був викликаний Міністерством закордонних справ Італії в Римі в понеділок для офіційного догани після коментарів речниці МЗС РФ Марії Захарової щодо обвалення частини вежі Торре-дей-Конті в Римі, в якій загинув 66-річний румунський робітник. Захарова пов'язала аварію з військовою підтримкою Римом України, заявивши, що "доки італійський уряд продовжуватиме витрачати гроші платників податків, Італія, від своєї економіки до своїх веж, повністю розвалиться".

Теги: #єрмак #італія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:11 04.11.2025
Підозрюваний до причетності в підриві "Північного потоку" українець Кузнецов оголосив голодування в італійській в’язниці

Підозрюваний до причетності в підриві "Північного потоку" українець Кузнецов оголосив голодування в італійській в’язниці

17:48 04.11.2025
Італія посилить підтримку України у відповідь на образи з боку РФ – глава МЗС

Італія посилить підтримку України у відповідь на образи з боку РФ – глава МЗС

12:51 04.11.2025
Суддя з Маріуполя, яка була в полоні РФ, розказала італійським колегам про насильство з боку окупаційної влади

Суддя з Маріуполя, яка була в полоні РФ, розказала італійським колегам про насильство з боку окупаційної влади

22:17 03.11.2025
Посла РФ в Італії викликали до МЗС після заяв представниці російського відомства про обвал вежі в Римі - ЗМІ

Посла РФ в Італії викликали до МЗС після заяв представниці російського відомства про обвал вежі в Римі - ЗМІ

20:07 03.11.2025
Італія готує 12 пакет військової допомоги для України

Італія готує 12 пакет військової допомоги для України

16:17 30.10.2025
Єрмак обговорив з послом Канади ключові напрямки співпраці країн

Єрмак обговорив з послом Канади ключові напрямки співпраці країн

22:40 28.10.2025
Єрмак: сподіваємось, що візит Трампа в Азію сприятиме значному прогресу у зміні позиції Китаю щодо РФ

Єрмак: сподіваємось, що візит Трампа в Азію сприятиме значному прогресу у зміні позиції Китаю щодо РФ

10:42 28.10.2025
Україна домовляється з Німеччиною й Італією щодо енергопідтримки – Зеленський

Україна домовляється з Німеччиною й Італією щодо енергопідтримки – Зеленський

14:49 27.10.2025
Суд в Італії схвалив видачу Німеччині українця Кузнєцова у справі про "Північні потоки" – ЗМІ

Суд в Італії схвалив видачу Німеччині українця Кузнєцова у справі про "Північні потоки" – ЗМІ

22:03 24.10.2025
Мелоні на засіданні Коаліції охочих наголосила на важливості єдності Європи та США

Мелоні на засіданні Коаліції охочих наголосила на важливості єдності Європи та США

ВАЖЛИВЕ

В Покровську за добу ліквідовано 26 окупантів, оточення підрозділів ЗСУ немає - Генштаб

Україна отримала статус "Розширеного партнерства" з JEF

ППО знешкодила вночі 61 з 80 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

Окупанти за добу втратили 900 осіб та 70 од. спецтехніки

Жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації - Генштаб

ОСТАННЄ

Шмигаль прибув із візитом до Латвії, підписано меморандум про зміцнення співпраці в сфері ОПК

Латвія передасть Україні ще 21 бронетранспортер "Patria" 6x6

Головний рабин України благословив лідера іранської опозиції Бехешті на зміну режиму в країні

Двом посадовцям Держспецзв’язку, підозрюваним у розкраданні на закупівлях дронів, призначено заставу у 12 млн і 5 млн грн

Рада збільшила розміри державної допомоги при народженні дитини

РФ атакувала вугільні підприємства на Донеччині

Ексочільники держпідприємств підозрюються у схемі з орендою суден зі збитками у майже 17 млн грн - Нацполіція

Качка: Завершити переговори про вступ до ЄС у 2028р. – це реалістична мета

Рада врегулювала питання проходження військової служби співробітниками розвідорганів

Гендиректор приватної компанії привласнив понад 47 млн грн бюджету столиці під час постачання електроенергії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА