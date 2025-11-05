Інтерфакс-Україна
Події
14:57 05.11.2025

Качка: Завершити переговори про вступ до ЄС у 2028р. – це реалістична мета

Фото: https://pbs.twimg.com/

Завершення переговорів про вступ до Європейського Союзу у 2028 році – це реалістична мета, вважає віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

"Такий головний висновок з представлення Звіту про розширення. Рівень підготовки та темп реформ дають нам змогу це зробити – така оцінка Європейської Комісії. Наші з вами спільні зусилля дають результат", - написав Качка в соцмережі Facebook.

Він наголосив, що звіт містить рекомендації в кожній сфері переговорів, але це лише невелика видима частина переговорного процесу.

"Цього року ми завершили скринінги. Як результат ми маємо сотні сторінок звітів, переговорних позицій та дорожніх карт з ще більшою кількістю заходів. До кінця року всі ці документи консолідуються у Національну програму адаптації законодавства до права ЄС (National Program of Adoption of Acquis) і фактично потижневий план моніторингу виконання нами усіх заходів з боку Європейської Комісії. Левова частка цієї роботи – законодавчі акти Верховної Ради та уряду і розвиток інституцій (особливо у частині верховенства права)", - пояснив Качка і зазначив, що за умов злагодженої роботи Верховної Ради і уряду все можна зробити до кінця 2027 року.

Паралельно також необхідно вести власне переговори, додав він.

"Потрібно формально відкрити усі кластери. Усі ми шукаємо шляхи як це зробити. Маємо підтримку 26 держав членів. Шукаємо шляхи і для зміни позиції Угорщини. Я вчора говорив з Петером Сіярто і ми будемо підтримувати діалог. Сподіваюсь, результат отримаємо", - наголосив віцепрем’єр.

Він додав, що українська сторона не зупиняє роботу над підготовкою усіх кластерів для відкриття.

"Комісія зазначила, що 1, 2 та 6 кластери готові для відкриття. Переговорна позиція України за 3 кластером схвалена, а проект переговорної позиції ЄС Комісія передала до Ради. Завершується підготовка переговорних позицій по кластерах 4 та 5. Згоден з Мартою Кос, що всі шість кластерів будуть готові до відкриття вже до кінця листопада. А отже, далі 27 держав-членів мають схвалити рішення. Усі зусилля спрямовуються на те щоб це сталося 19 грудня під час засідання Європейської Ради. Щоб не сталося, ми будемо максимально швидко виконувати всі завдання в рамках переговорного процесу", - резюмував Качка. 

Теги: #переговори #єс

