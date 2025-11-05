РФ обстріляла Нікополь та райони Дніпропетровщини, поранено трьох людей

Фото: Вікіпедія

Російські війська обстрілювали Нікополь та три райони Дніпропетровської області, постраждали три людини, повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко.

"FPV-дронами та артилерією ворог продовжував бити по Нікополю. За уточненою інформацією, через вечірню атаку на Покровську громаду Нікопольського району постраждали двоє чоловіків 52 та 56 років. Пошкоджені приватний будинок та авто", - написав він у телеграмі.

Також ворог вдарив безпілотниками по Васильківській і Дубовиківській громадах Синельниківського району. Понівечив інфраструктуру, 7 приватних будинків і газогін. Поранений 41-річний чоловік. Його госпіталізувли.

На Тернівку Павлоградського району російська армія спрямувала БпЛА. Пошкоджений інфраструктурний об’єкт, додав глава ОВА.