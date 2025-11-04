Інтерфакс-Україна
20:07 04.11.2025

Віцепрем’єр Качка обговорив з Сіярто освіту, енергетику та євроінтеграцію, назвав розмову конструктивною

Віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка повідомив про розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто, під час якої обговорив з ним питання євроінтеграції України, освіти та енергетики, і назвав її плідною та конструктивною.

"Провів коротку та плідну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Сійярто. Конструктивна дискусія щодо політики в освіті, енергетики та нашого порядку денного ЄС. Вдячний за відвертий обмін думками та продовження діалогу", - написав Качка в соцмережі Х у вівторок за підсумками розмови.

 

