Інтерфакс-Україна
Події
18:58 04.11.2025

ССО повідомляє про розвідку та знищення ворога спецпризначенцями в Покровську

1 хв читати
ССО повідомляє про розвідку та знищення ворога спецпризначенцями в Покровську

Групи спеціального призначення 3-го полку Сил спеціальних операцій (ССО) проводять прямі дії у Покровську Донецької області.

"Спешели ССО проводять розвідку і знищують ворога, що просочується у місто… Спецпризначенці зачищають від ворога міську забудову. ССО продовжує виконувати спеціальні дії у місті", - повідомляється в телеграм-каналі ССО у вівторок.

Як повідомлялося, російські окупанти за минулу добу втратили на покровському напрямку 57 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 57 наступальних дій.

7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ в понеділок повідомляв, що операція із зачистки Покровська від російських окупантів продовжується, ситуація у сусідньому Мирнограді напружена, але не загрозлива. В місті також працюють спецпідродзіли Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Теги: #війна #ссо #донецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:02 04.11.2025
Силам оборони вдається знищувати окупантів, які намагаються пробратись в Малу Токмачку під Оріховом – DeepState

Силам оборони вдається знищувати окупантів, які намагаються пробратись в Малу Токмачку під Оріховом – DeepState

18:13 04.11.2025
Україна пише "посібник" із реформування в умовах війни - Матернова

Україна пише "посібник" із реформування в умовах війни - Матернова

12:01 04.11.2025
На Слов’янському напрямку ліквідовано ворожий розвідувальний дрон "Князь Вещий Олег"

На Слов’янському напрямку ліквідовано ворожий розвідувальний дрон "Князь Вещий Олег"

10:57 04.11.2025
З лінії фронту у Донецькій області евакуйовано 228 людей, у тому числі 69 дітей - ОВА

З лінії фронту у Донецькій області евакуйовано 228 людей, у тому числі 69 дітей - ОВА

10:16 04.11.2025
СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ (МП) на Донеччині, який поширював фейки про оборонців України

СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ (МП) на Донеччині, який поширював фейки про оборонців України

01:12 04.11.2025
Сили оборони відбили з початку доби 151 ворожу атаку - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 151 ворожу атаку - Генштаб

19:22 03.11.2025
Зеленський: Я не бачив європейського плану щодо закінчення війни

Зеленський: Я не бачив європейського плану щодо закінчення війни

16:07 03.11.2025
Загальні темпи просування ворога минулого тижня зменшились на 1,3%, на новопавлівському майже удвічі - DeepState

Загальні темпи просування ворога минулого тижня зменшились на 1,3%, на новопавлівському майже удвічі - DeepState

11:08 03.11.2025
Росіяни за добу 6 разів обстріляли Донеччину, три людини загинули

Росіяни за добу 6 разів обстріляли Донеччину, три людини загинули

08:43 03.11.2025
Захисники України в ніч на 3 листопада знищили або подавили 116 зі 150 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 3 листопада знищили або подавили 116 зі 150 засобів повітряного нападу росіян

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив збільшити фінансування корпусів армії на ключових напрямках

"Укренерго" в середу обмежуватиме електрику населенню з 07:00 до 21:00, промисловості – на вечірню годину більше

Працівник НАБУ, у якого проведені обшуки, не пояснив підстави спостереження за Офісом генпрокурора - відомство

Качка: у звіті Єврокомісії зазначено, що обмеження воєнного стану є пропорційними і не йдуть далі, ніж потрібно

ГУР спільно з пілотами ЗСУ та ССО атакували НПЗ "Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез" - джерела

ОСТАННЄ

Новорічну ялинку в Києві знов поставлять на Софійській площі за кошти меценатів

Паліса: Війна за останній рік дуже змінилась, однак українці вміють і знають, як боротися в нових умовах

Віцепрем’єр Качка обговорив з Сіярто освіту, енергетику та євроінтеграцію, назвав розмову конструктивною

Зеленський доручив збільшити фінансування корпусів армії на ключових напрямках

До України вдалося повернути ще вісім дітей з окупованих територій – Єрмак

"Укренерго" в середу обмежуватиме електрику населенню з 07:00 до 21:00, промисловості – на вечірню годину більше

Працівник НАБУ, у якого проведені обшуки, не пояснив підстави спостереження за Офісом генпрокурора - відомство

Більшість українських підлітків, які мають слабкий зв’язок з батьками, мають значний рівень стресу – соцдослідження

УЧХ проводить у Слов'янську тренінг для офіцерів ДСНС України

Качка: у звіті Єврокомісії зазначено, що обмеження воєнного стану є пропорційними і не йдуть далі, ніж потрібно

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА