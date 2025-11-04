ССО повідомляє про розвідку та знищення ворога спецпризначенцями в Покровську

Групи спеціального призначення 3-го полку Сил спеціальних операцій (ССО) проводять прямі дії у Покровську Донецької області.

"Спешели ССО проводять розвідку і знищують ворога, що просочується у місто… Спецпризначенці зачищають від ворога міську забудову. ССО продовжує виконувати спеціальні дії у місті", - повідомляється в телеграм-каналі ССО у вівторок.

Як повідомлялося, російські окупанти за минулу добу втратили на покровському напрямку 57 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 57 наступальних дій.

7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ в понеділок повідомляв, що операція із зачистки Покровська від російських окупантів продовжується, ситуація у сусідньому Мирнограді напружена, але не загрозлива. В місті також працюють спецпідродзіли Головного управління розвідки Міністерства оборони України.