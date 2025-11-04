Інтерфакс-Україна
Події
15:39 04.11.2025

Зеленський зустрівся з воїнами 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж"

1 хв читати
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж", що разом з іншими підрозділами ведуть оборону на добропільському напрямку, говорили про потреби бригади, зокрема у роботизованих платформах та тяжких бомберах.

"На пункті управління 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" зустрівся з військовими. Вони разом із суміжними підрозділами тримають оборону на добропільському напрямку", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Президент заслухав доповідь командира про ситуацію на добропільському напрямку. "Детально обговорили з військовими потреби бригади, виробництво й централізоване постачання дронів: наземних роботизованих платформ, тяжких бомберів та інших, виготовлення типових боєприпасів для них", - розповів Зеленський.

Він також відзначив воїнів державними нагородами. "Дякую кожному за службу, за захист нашої держави. Бережіть себе і своїх побратимів. Це найголовніше. Віримо в наших захисників", - резюмував Зеленський.

Теги: #зустріч #зеленський #рубіж

