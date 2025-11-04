Інтерфакс-Україна
Події
15:04 04.11.2025

Зеленський: Звіт Єврокомісії підтверджує: Україна впевнено рухається до членства у Євросоюзі та готова відкрити кластери 1, 2 та 6

2 хв читати
Зеленський: Звіт Єврокомісії підтверджує: Україна впевнено рухається до членства у Євросоюзі та готова відкрити кластери 1, 2 та 6
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський вважає позитивним звіт Єврокомісії в межах Пакета розширення Євросоюзу, який підтверджує, що Україна впевнено рухається до членства у Євросоюзі.

"Звіт Єврокомісії в межах Пакета розширення Євросоюзу підтверджує: Україна впевнено рухається до членства у Євросоюзі та готова відкрити кластери 1, 2 та 6. Це найкращий результат оцінювання на сьогодні – доказ того, що навіть під час захисту від повномасштабної агресії Росії Україна продовжує реформи та змінюється відповідно до європейських стандартів", - написав Зеленський у Телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, прогрес України на шляху до Євросоюзу досягається завдяки зусиллям мільйонів громадян.

"Я вдячний кожному українцю, хто щоденно працює заради нашої незалежності, нашої держави, усім, хто підтримує ці зусилля, і, безумовно, всім нашим хоробрим воїнам, які б’ються заради України, за своїх побратимів і за саму можливість безпечної, об’єднаної та вільної Європи, у якій Україна є невід’ємною частиною", - написав президент.

Україна, підкреслив глава держави, очікує "рішучих дій Євросоюзу для подолання всіх штучних перешкод на шляху до сильної та єдиної Європи".

"Єдність і сила – це два ключові елементи для того, щоб європейський проєкт був успішним і забезпечив безпеку, добробут і гарантований мир для всіх європейських народів, громад і родин. Ми продовжимо спільну роботу задля зміцнення Європи та наших спільних цінностей", - зазначив Зеленський.

Теги: #єврокомісія #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:21 04.11.2025
Єврокомісія: в Україні реалізовані основні права людини, але є випадки тиску на правозахисників та антікорупціонерів – Пакет розширення

Єврокомісія: в Україні реалізовані основні права людини, але є випадки тиску на правозахисників та антікорупціонерів – Пакет розширення

15:09 04.11.2025
Зеленський зустрівся з "азовцями", що ведуть оборону на добропільському напрямку, говорили про зброю та потреби бригад

Зеленський зустрівся з "азовцями", що ведуть оборону на добропільському напрямку, говорили про зброю та потреби бригад

09:38 04.11.2025
Зеленський привітав залізничників з професійним святом

Зеленський привітав залізничників з професійним святом

09:13 04.11.2025
Посол США при НАТО зустрівся із Зеленським у Києві

Посол США при НАТО зустрівся із Зеленським у Києві

20:55 03.11.2025
Урсула фон дер Ляєн: ЄС надає енергетичну допомогу та працює над забезпеченням фінансової допомоги Україні

Урсула фон дер Ляєн: ЄС надає енергетичну допомогу та працює над забезпеченням фінансової допомоги Україні

20:11 03.11.2025
Україна відкриває представництва з експорту зброї у Берліні та Копенгагені

Україна відкриває представництва з експорту зброї у Берліні та Копенгагені

19:35 03.11.2025
Україні не вистачає $750 млн з 2 млрд, необхідних на імпорт газу

Україні не вистачає $750 млн з 2 млрд, необхідних на імпорт газу

19:27 03.11.2025
Ворог застосовує 50% КАБів від усіх на покровському напрямку – Зеленський

Ворог застосовує 50% КАБів від усіх на покровському напрямку – Зеленський

19:22 03.11.2025
Зеленський: Я не бачив європейського плану щодо закінчення війни

Зеленський: Я не бачив європейського плану щодо закінчення війни

19:20 03.11.2025
Наступного тижня в Україні буде команда США щодо "дрон-deal" - Зеленський

Наступного тижня в Україні буде команда США щодо "дрон-deal" - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Зеленський зустрівся з "азовцями", що ведуть оборону на добропільському напрямку, говорили про зброю та потреби бригад

Єврокомісія: Україна віддана вступу до ЄС, просуваючись у ключових реформах - Пакет розширення

Кос: Європейська рада має всі підстави відкрити переговорні кластери з Україною до кінця листопада

ЄС cхвалила понад EUR1,8 млрд Україні п’ятого траншу в рамках Ukraine Facility

"Укренерго" збільшила на денні години обмеження енергоспоживання у вівторок

ОСТАННЄ

Кличко: до тепла вже підключено майже 90% житлових будинків Києва

Рада підтримала у першому читанні законопроєкти щодо пільгового режиму для промінвестицій

Американська зброя в межах PURL вже надходить в Україну, ініціатива буде продовжуватися - старший представник НАТО

Свириденко: Ми на крок ближче до членства в ЄС

Кос: Єврокомісія застосує ранню інтеграцію до країн-кандидатів в ЄС в діяльності, яка планується зараз

Експосадовець КМДА підозрюється закупівлі генераторів зі збитками майже у 5 млн грн - прокуратура

Єврокомісія: Україна віддана вступу до ЄС, просуваючись у ключових реформах - Пакет розширення

Кос: розширення ЄС – це реалістична можливість у найближчі роки

Рада має намір надати право на відстрочку від мобілізації військовослужбовцям, які рік служили за контрактом "18-25"

Кос: Європейська рада має всі підстави відкрити переговорні кластери з Україною до кінця листопада

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА