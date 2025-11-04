Зеленський: Звіт Єврокомісії підтверджує: Україна впевнено рухається до членства у Євросоюзі та готова відкрити кластери 1, 2 та 6

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський вважає позитивним звіт Єврокомісії в межах Пакета розширення Євросоюзу, який підтверджує, що Україна впевнено рухається до членства у Євросоюзі.

"Звіт Єврокомісії в межах Пакета розширення Євросоюзу підтверджує: Україна впевнено рухається до членства у Євросоюзі та готова відкрити кластери 1, 2 та 6. Це найкращий результат оцінювання на сьогодні – доказ того, що навіть під час захисту від повномасштабної агресії Росії Україна продовжує реформи та змінюється відповідно до європейських стандартів", - написав Зеленський у Телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, прогрес України на шляху до Євросоюзу досягається завдяки зусиллям мільйонів громадян.

"Я вдячний кожному українцю, хто щоденно працює заради нашої незалежності, нашої держави, усім, хто підтримує ці зусилля, і, безумовно, всім нашим хоробрим воїнам, які б’ються заради України, за своїх побратимів і за саму можливість безпечної, об’єднаної та вільної Європи, у якій Україна є невід’ємною частиною", - написав президент.

Україна, підкреслив глава держави, очікує "рішучих дій Євросоюзу для подолання всіх штучних перешкод на шляху до сильної та єдиної Європи".

"Єдність і сила – це два ключові елементи для того, щоб європейський проєкт був успішним і забезпечив безпеку, добробут і гарантований мир для всіх європейських народів, громад і родин. Ми продовжимо спільну роботу задля зміцнення Європи та наших спільних цінностей", - зазначив Зеленський.