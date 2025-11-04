Інтерфакс-Україна
Події
14:52 04.11.2025

Експосадовець КМДА підозрюється закупівлі генераторів зі збитками майже у 5 млн грн - прокуратура

1 хв читати
Експосадовець КМДА підозрюється закупівлі генераторів зі збитками майже у 5 млн грн - прокуратура
Фото: https://t.me/pgo_gov_ua/

Підозру у закупівлі дизельних генераторів зі збитком у 4,8 млн грн оголосили колишньому посадовцю одного з відділів Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації (КМДА), повідомляє Київська міська прокуратура.

"Встановлено, що у травні 2023 року підозрюваний був особою, відповідальною за процедуру закупівель у Департаменті муніципальної безпеки КМДА. Під час закупівлі генераторів він не порівняв належним чином цінові пропозиції, надані постачальниками, з ринковою вартістю генераторів та визнав переможцем торгів товариство, що запропонувало генератори за цінами, значно вищими за ринкові", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у вівторок.

Внаслідок цього за них переплатили 4,8 млн грн.

Експосадовцю інкримінують службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Раніше підозру в службовій недбалості під час закупівлі генераторів вручили керівнику Департаменту муніципальної безпеки КМДА.

Теги: #прокуратура #підозра #кмда

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:06 04.11.2025
Пластичному хірургу приватної клініки Києва повідомлено про підозру через смерть пацієнтки під час операції

Пластичному хірургу приватної клініки Києва повідомлено про підозру через смерть пацієнтки під час операції

18:25 03.11.2025
Столиця України отримала статус Міста музики ЮНЕСКО та приєдналася до Мережі креативних міст ЮНЕСКО

Столиця України отримала статус Міста музики ЮНЕСКО та приєдналася до Мережі креативних міст ЮНЕСКО

10:43 31.10.2025
ДБР повідомило про підозру в держзраді ексдепутату Одеської міськради за події 2 травня 2014 року

ДБР повідомило про підозру в держзраді ексдепутату Одеської міськради за події 2 травня 2014 року

10:15 31.10.2025
Повідомлено про підозру російському командиру, причетному до вбивств 17 мирних жителів Бучі - прокуратура

Повідомлено про підозру російському командиру, причетному до вбивств 17 мирних жителів Бучі - прокуратура

14:40 29.10.2025
Держспецзв’язку заявили про готовність сприяти слідству щодо посадовців відомства

Держспецзв’язку заявили про готовність сприяти слідству щодо посадовців відомства

12:57 29.10.2025
Киянин без дозволів побудував приміщення у прибережній зоні о.Тельбін та здав його в оренду під клініку

Киянин без дозволів побудував приміщення у прибережній зоні о.Тельбін та здав його в оренду під клініку

09:23 29.10.2025
Генпрокурор Кравченко підтвердив оголошення підозри Труханову

Генпрокурор Кравченко підтвердив оголошення підозри Труханову

22:14 28.10.2025
Поліція повідомила про підозру ексмеру Одеси Труханову - ЗМІ

Поліція повідомила про підозру ексмеру Одеси Труханову - ЗМІ

18:34 28.10.2025
Понад 22 тис киян отримали матеріальну допомогу за пошкоджене житло через збройну агресію РФ

Понад 22 тис киян отримали матеріальну допомогу за пошкоджене житло через збройну агресію РФ

16:47 28.10.2025
САП та НАБУ викрили посадовців Держспецзв’язку на розтраті при закупівлі дронів

САП та НАБУ викрили посадовців Держспецзв’язку на розтраті при закупівлі дронів

ВАЖЛИВЕ

Зеленський зустрівся з "азовцями", що ведуть оборону на добропільському напрямку, говорили про зброю та потреби бригад

Зеленський: Звіт Єврокомісії підтверджує: Україна впевнено рухається до членства у Євросоюзі та готова відкрити кластери 1, 2 та 6

Єврокомісія: Україна віддана вступу до ЄС, просуваючись у ключових реформах - Пакет розширення

Кос: Європейська рада має всі підстави відкрити переговорні кластери з Україною до кінця листопада

ЄС cхвалила понад EUR1,8 млрд Україні п’ятого траншу в рамках Ukraine Facility

ОСТАННЄ

Кличко: до тепла вже підключено майже 90% житлових будинків Києва

Єврокомісія: в Україні реалізовані основні права людини, але є випадки тиску на правозахисників та антікорупціонерів – Пакет розширення

Рада підтримала у першому читанні законопроєкти щодо пільгового режиму для промінвестицій

Американська зброя в межах PURL вже надходить в Україну, ініціатива буде продовжуватися - старший представник НАТО

Свириденко: Ми на крок ближче до членства в ЄС

Зеленський зустрівся з "азовцями", що ведуть оборону на добропільському напрямку, говорили про зброю та потреби бригад

Зеленський: Звіт Єврокомісії підтверджує: Україна впевнено рухається до членства у Євросоюзі та готова відкрити кластери 1, 2 та 6

Кос: Єврокомісія застосує ранню інтеграцію до країн-кандидатів в ЄС в діяльності, яка планується зараз

Єврокомісія: Україна віддана вступу до ЄС, просуваючись у ключових реформах - Пакет розширення

Кос: розширення ЄС – це реалістична можливість у найближчі роки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА