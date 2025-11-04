Експосадовець КМДА підозрюється закупівлі генераторів зі збитками майже у 5 млн грн - прокуратура

Фото: https://t.me/pgo_gov_ua/

Підозру у закупівлі дизельних генераторів зі збитком у 4,8 млн грн оголосили колишньому посадовцю одного з відділів Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації (КМДА), повідомляє Київська міська прокуратура.

"Встановлено, що у травні 2023 року підозрюваний був особою, відповідальною за процедуру закупівель у Департаменті муніципальної безпеки КМДА. Під час закупівлі генераторів він не порівняв належним чином цінові пропозиції, надані постачальниками, з ринковою вартістю генераторів та визнав переможцем торгів товариство, що запропонувало генератори за цінами, значно вищими за ринкові", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у вівторок.

Внаслідок цього за них переплатили 4,8 млн грн.

Експосадовцю інкримінують службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Раніше підозру в службовій недбалості під час закупівлі генераторів вручили керівнику Департаменту муніципальної безпеки КМДА.