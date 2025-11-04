Інтерфакс-Україна
12:07 04.11.2025

У середу в Україні подекуди невеликі дощі, в четвер – без опадів, місцями туман

У середу в Україні подекуди невеликі дощі, в четвер – без опадів, місцями туман

В Україні у середу, 5 листопада, вночі на Правобережжі, вдень у південно-західній частині країни невеликі дощі, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

У південній частині та на крайньому заході вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 3-8°, у східних областях 0-5° тепла; вдень 8-13°, на півдні країни до 15°.

У Києві у середу вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 10-12°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 5 листопада найвища температура вдень була 17,6° в 2013р., найнижча вночі -11,4° в 1979р.

В четвер, 6 листопада, в Україні без опадів. У північній частині та в Карпатах вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно північно-східний, у західних областях південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°, на півдні країни до 15°.

У Києві у четвер без опадів. Вітер північно-східний 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°.

