19:27 03.11.2025

Ворог застосовує 50% КАБів від усіх на покровському напрямку – Зеленський

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

За останні дні ворог не мав успіху на Покровському напрямку, проте на цьому напрямку застосовує половину керованих авіаційних бомб від усіх на фронті, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами Ставки верховного головнокомандувача.

"У Покровську ворог успіху не мав за останні дні, десь 20-30% від всіх бойових дій на фронті відбуваються на Покровську. Причому застосування КАБів - 50% від всіх застосування КАБів йде на Покровську, тобто ви розумієте, як нашим непросто у Покровську", - сказав Зеленський на брифінгу у понеділок.

Також, за словами президента, у Куп’янську залишається до 60 окупантів, йде зачистка.

"Дати (зачистки – ІФ-У) визначені, вони були на Ставці, ділитися такою інформацією поки що не будемо", - додав він.

На Добропільському напрямку продовжується контрнаступальна операція, Сили оборони зачистили ще 2,5 – 3 км. Однак, росіяни накопичують війська, оскільки "готують реванш", через те, що програли там "ініціативу повністю", сказав президент.

