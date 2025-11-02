На більшій частині України опадів не очікується у найближчі дні

У понеділок, 3 листопада, в Україні без опадів, лише в західних областях вдень помірний, в Карпатах місцями значний дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

В Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-8°, вдень 11-16°.

У Києві 3 листопада без опадів. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 13-15°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 3 листопада найвища температура вдень була 16,6° в 1984, 1999р., найнижча вночі -12,7° в 1979р.

4 листопада в вночі у західних та північних областях, вдень в Україні, крім заходу та сходу, невеликі дощі.

На півдні країни вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно південно-східний, в західних областях - північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, на півдні країни до 16°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°.