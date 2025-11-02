Інтерфакс-Україна
Події
07:45 02.11.2025

Під ворожим обстрілом 18 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

1 хв читати
Російські війська за добу здійснили майже 800 обстрілів по 18 населених пунктах Запорізької області, постраждали троє людей, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 753 удари по 18 населених пунктах Запорізької області. дна людина загинула, ще троє – поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Пологівському району", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 8 авіаційних ударів по Степовому, Гуляйполю, Малинівці та Нечаївці, а 496 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Барвінівку, Степногірськ, Плавні, Приморське, Степове, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Новомиколаївку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя та Нове.

Також 7 обстрілів з РСЗВ накрили Запоріжжя, Гуляйполе, Новомиколаївку та Новоандріївку, а 242 артилерійських удари завдано по території Степногірська, Плавнів, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новомиколаївки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогірʼя та Нового.

Крім того, надійшло 37 повідомлень про пошкодження житла, обʼєкти інфраструктури та автомобілів.

 

Теги: #запорізька #обстріли

