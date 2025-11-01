Трамп позитивно оцінив поїздку в Азію та зустріч із Сі Цзіньпіном, стверджує, що вона призведе до вічного миру

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив свою поїздку в Азію та зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

"Моя зустріч у складі G2 з президентом Китаю Сі була чудовою для обох наших країн. Ця зустріч призведе до вічного миру та успіху. Хай Бог благословить Китай і США!", - написав Трамп в Truth Social.

Як повідомлялося, зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна запланована на четвер. Вона відбудеться в Південній Кореї.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115476261248208645