На Сумщині перебої зі світлом після чергових ворожих атаки, енергетики вже працюють над відновленням

У Сумах тимчасово відсутнє електропостачання через ворожі атаки, енергетики працюють над відновленням електроенергії, повідомив очільник Сумської військової обласної адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

"Після ворожих атак у частині Сумського району та Сум тимчасово відсутнє електропостачання. Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням подачі електроенергії", - написав він у телеграмі.

Між тим, лікарні й екстрені служби працюють, опалення у медичних закладах збережено. Триває процес переведення критичної інфраструктури на резервне живлення.

За словами Григорова, там, де немає світла, розгортаються пункти незламності.

"Вони мають бути відчиненими та забезпеченими всім необхідним для людей. Органи місцевого самоврядування організовують їх роботу. Усі служби діють злагоджено, щоб якнайшвидше відновити стабільне забезпечення світлом, теплом і водою. Відновлення триває беззупинно", - підкреслив глава ОВА.