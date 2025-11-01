У Покровську тривають стабілізаційні заходи за участю ГУР - джерела

Заяви про знищення українського десанту в районі міста Покровськ Донецької області не відповідають дійсності, там тривають стабілізаційні заходи за участю Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" інформовані джерела.

Співрозмовник агентства спростував заяву Міноборони РФ про те, що окупаційні війська "припинили спробу висадки сил спецоперацій ГУР України" в районі Покровська, і що нібито всі 11 осіб, які висадилися з вертольота, знищені.

За словами джерела, "ця інформація брехлива" і "не відповідає дійсності".

"Ця інформація брехлива, як і доповідь Герасимова Путіну декілька днів тому про оточення Покровська", - сказав співрозмовник.

Також він зазначив, що стабілізаційні дії під керівництвом очільника ГУР Міноборони України Кирила Буданова у визначеному районі Покровська тривають.

Раніше Reuters з посиланням на джерела повідомило, що на початку цього тижня до Покровська Донецької області були відправлені спецпризначенці ГУР через загострення бойових дій з метою стабілізації ситуації. За інформацією медіа, кілька днів тому українські спецпризначенці висадилися на гелікоптері Black Hawk під час операції, яку ускладнювала активність російських безпілотників, повідомило джерело у 7-му корпусі швидкого реагування.