Інтерфакс-Україна
Події
13:38 01.11.2025

У Покровську тривають стабілізаційні заходи за участю ГУР - джерела

1 хв читати
У Покровську тривають стабілізаційні заходи за участю ГУР - джерела

Заяви про знищення українського десанту в районі міста Покровськ Донецької області не відповідають дійсності, там тривають стабілізаційні заходи за участю Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" інформовані джерела.

Співрозмовник агентства спростував заяву Міноборони РФ про те, що окупаційні війська "припинили спробу висадки сил спецоперацій ГУР України" в районі Покровська, і що нібито всі 11 осіб, які висадилися з вертольота, знищені.

За словами джерела, "ця інформація брехлива" і "не відповідає дійсності".

"Ця інформація брехлива, як і доповідь Герасимова Путіну декілька днів тому про оточення Покровська", - сказав співрозмовник.

Також він зазначив, що стабілізаційні дії під керівництвом очільника ГУР Міноборони України Кирила Буданова у визначеному районі Покровська тривають.

Раніше Reuters з посиланням на джерела повідомило, що на початку цього тижня до Покровська Донецької області були відправлені спецпризначенці ГУР через загострення бойових дій з метою стабілізації ситуації. За інформацією медіа, кілька днів тому українські спецпризначенці висадилися на гелікоптері Black Hawk під час операції, яку ускладнювала активність російських безпілотників, повідомило джерело у 7-му корпусі швидкого реагування.

Теги: #війна #донецька_область #гур_мо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:33 01.11.2025
Окупанти за жовтень зайняли 267 кв км території України, як і у вересні – DeepState

Окупанти за жовтень зайняли 267 кв км території України, як і у вересні – DeepState

09:20 01.11.2025
ГУР: внаслідок операції в Московській області виведено з ладу три нитки нафтопродуктопроводу "Кольцевой"

ГУР: внаслідок операції в Московській області виведено з ладу три нитки нафтопродуктопроводу "Кольцевой"

00:57 01.11.2025
Сили оборони відбили з початку доби 137 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 137 ворожих атак - Генштаб

13:57 31.10.2025
Зеленський: ситуація на Покровському напрямку складна, але оточення немає

Зеленський: ситуація на Покровському напрямку складна, але оточення немає

13:30 31.10.2025
Україна вперше передала до іноземної держави - Литви російського військового для реального кримінального переслідування за воєнні злочини - Кравченко

Україна вперше передала до іноземної держави - Литви російського військового для реального кримінального переслідування за воєнні злочини - Кравченко

11:36 31.10.2025
У Донецькій області загинули 8 цивільних, 19 зазнали поранень через обстріли окупантів минулої доби

У Донецькій області загинули 8 цивільних, 19 зазнали поранень через обстріли окупантів минулої доби

10:26 31.10.2025
Росія атакує Україну крилатими ракетами, через які Трамп вийшов з пакту про контроль над озброєннями з Москвою у 2019р. - ЗМІ

Росія атакує Україну крилатими ракетами, через які Трамп вийшов з пакту про контроль над озброєннями з Москвою у 2019р. - ЗМІ

10:00 31.10.2025
Окупанти просунулися у Покровску та в Запорізькій області – DeepState

Окупанти просунулися у Покровску та в Запорізькій області – DeepState

11:35 30.10.2025
Україна сподівається, що зустріч лідерів США та Китаю стане знаковою для прискорення мирних зусиль, - Сибіга

Україна сподівається, що зустріч лідерів США та Китаю стане знаковою для прискорення мирних зусиль, - Сибіга

22:18 29.10.2025
Сили оборони відбили з початку доби 157 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 157 ворожих атак - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

ГУР: внаслідок операції в Московській області виведено з ладу три нитки нафтопродуктопроводу "Кольцевой"

Генштаб зафіксував впродовж доби 157 бойових зіткнень

У результаті ракетного удару по Миколаєву є поранені, служби працюють

На Житомирщині в результаті вибуху мін загинуло 5 людей, троє поранені

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт ексмера Одеси Труханова у справі про службову недбалість

ОСТАННЄ

Голова Світового пласту та засновник першої піцерії в Україні Спольський помер на 74 році життя

Неділя з понеділком обіцяють бути в Україні теплими, з туманом та майже без опадів

Соціальна сфера підключена до опалення на понад 60% - Мінрозвитку

Польська громада Одеси в День всіх святих вшанувала розстріляних у 1937-41рр – міська влада

Київ та Дніпро скасовують дозвіл їздити швидше 50 км/год на певних дорогах з 1 листопада – МВС

Загиблий є в Миколаєві внаслідок ракетного удару, серед 15 постраждалих є дитина – обладміністрація

Двоє жителів Херсону загинули під обстрілами, в області за добу 21 поранений, пошкоджені 8 багатоповерхівок - поліція

ППО знешкодила вночі 206 з 223 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

У Запорізькій області поранено 72-річну жінку внаслідок російського удару по Оріхову

На Сумщині за добу зафіксовано 82 обстріли, семеро постраждалих цивільних

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА