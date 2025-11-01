Міністри енергетики G7 засуджують атаки Росії на енергетику України - заява

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Міністри енергетики країн Великої сімки (G7) засудили війну Росії проти України та її наслідки для енергетичної безпеки країни і підтвердили підтримку України у захисті її територіальної цілісності та суверенітету, зазначено у заяві на офіційному сайті головування Канади у G7.

"Ми висловлюємо єдину підтримку Україні та українському народу, який проявив мужність і стійкість перед лицем постійних труднощів", – зазначили міністри.

У заяві підкреслюється засудження прямих атак Росії на енергетичну систему України, які завдають серйозних соціальних, економічних та екологічних наслідків для населення, зокрема найбільш вразливих верств. G7 також відзначила мужність енергетиків, які забезпечують електроенергією та теплом українців під час зими, попри значні ризики для життя.

Країни G7 пообіцяли підтримувати енергетичні потреби України через Координаційну групу з енергетики G7+Україна, Фонд підтримки енергетики України, а також через зміцнення енергетичної інфраструктури, сприяння ядерній безпеці з боку МАГАТЕ та розвиток децентралізованої енергетичної системи.

"Відновлення України — це величезне, але критично важливе завдання, що потребує залучення як державного, так і приватного секторів та інвестицій. Україна може стати прикладом у сфері енергетичної безпеки та інновацій, зокрема у створенні сучасної та стійкої енергетичної системи…G7 продовжує підтримувати відновлення енергетичного сектору України через пряме фінансування, кредитні механізми, страхування ризиків, узгодження політики та ресурсів, а також створення умов для довгострокових інвестицій приватного сектору". - зазначено в повідомленні, оприлюдненому у суботу.

Крім того, G7 зазначає, що продовжує виконувати енергетичні санкції проти Росії та працює над обмеженням доходів країни від війни, а також вітає схвалення Заяви щодо енергетичної безпеки України Австралією та Україною.