Інтерфакс-Україна
Події
09:01 01.11.2025

Міністри енергетики G7 засуджують атаки Росії на енергетику України - заява

2 хв читати
Міністри енергетики G7 засуджують атаки Росії на енергетику України - заява
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Міністри енергетики країн Великої сімки (G7) засудили війну Росії проти України та її наслідки для енергетичної безпеки країни і підтвердили підтримку України у захисті її територіальної цілісності та суверенітету, зазначено у заяві на офіційному сайті головування Канади у G7.

"Ми висловлюємо єдину підтримку Україні та українському народу, який проявив мужність і стійкість перед лицем постійних труднощів", – зазначили міністри.

У заяві підкреслюється засудження прямих атак Росії на енергетичну систему України, які завдають серйозних соціальних, економічних та екологічних наслідків для населення, зокрема найбільш вразливих верств. G7 також відзначила мужність енергетиків, які забезпечують електроенергією та теплом українців під час зими, попри значні ризики для життя.

Країни G7 пообіцяли підтримувати енергетичні потреби України через Координаційну групу з енергетики G7+Україна, Фонд підтримки енергетики України, а також через зміцнення енергетичної інфраструктури, сприяння ядерній безпеці з боку МАГАТЕ та розвиток децентралізованої енергетичної системи.

"Відновлення України — це величезне, але критично важливе завдання, що потребує залучення як державного, так і приватного секторів та інвестицій. Україна може стати прикладом у сфері енергетичної безпеки та інновацій, зокрема у створенні сучасної та стійкої енергетичної системи…G7 продовжує підтримувати відновлення енергетичного сектору України через пряме фінансування, кредитні механізми, страхування ризиків, узгодження політики та ресурсів, а також створення умов для довгострокових інвестицій приватного сектору". - зазначено в повідомленні, оприлюдненому у суботу.

Крім того, G7 зазначає, що продовжує виконувати енергетичні санкції проти Росії та працює над обмеженням доходів країни від війни, а також вітає схвалення Заяви щодо енергетичної безпеки України Австралією та Україною.

 

Теги: #підтримка #енергетика #g7

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:23 31.10.2025
ООН бракує коштів для гуманітарної допомоги Україні у 2025 році - ЗМІ

ООН бракує коштів для гуманітарної допомоги Україні у 2025 році - ЗМІ

21:09 31.10.2025
Канада прискорює виплати фінансової допомоги для відновлення української енергетичної інфраструктури

Канада прискорює виплати фінансової допомоги для відновлення української енергетичної інфраструктури

12:46 31.10.2025
Мерц: G7 та Німеччина підтримують Україну в питаннях ППО та відновлення зруйнованої енергоінфраструктури

Мерц: G7 та Німеччина підтримують Україну в питаннях ППО та відновлення зруйнованої енергоінфраструктури

23:55 30.10.2025
Понад 200 словенських компаній надали підтримку Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ - глава МЗС

Понад 200 словенських компаній надали підтримку Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ - глава МЗС

23:15 30.10.2025
Сибіга закликав партнерів до збільшення міжнародної підтримки Сумщини

Сибіга закликав партнерів до збільшення міжнародної підтримки Сумщини

20:42 28.10.2025
Глава МЗС Нідерландів у Києві оголосив про виділення EUR 9 млн євро на проєкт щодо правосуддя і EUR 1 млн євро - на підтримку реформи БЕБ

Глава МЗС Нідерландів у Києві оголосив про виділення EUR 9 млн євро на проєкт щодо правосуддя і EUR 1 млн євро - на підтримку реформи БЕБ

17:19 28.10.2025
Зеленський анонсував у найближчі дні онлайн-засідання коаліції підтримки енергетичного сектора України

Зеленський анонсував у найближчі дні онлайн-засідання коаліції підтримки енергетичного сектора України

12:57 28.10.2025
У Лозовій і прилеглих населених пунктах без світла залишаються 4 тис. абонентів - Синєгубов

У Лозовій і прилеглих населених пунктах без світла залишаються 4 тис. абонентів - Синєгубов

12:13 28.10.2025
Україна за останні три місяці залучила EUR113 млн допомоги для енергетики, ще EUR33,1 задекларовані – заступник глави Міненерго

Україна за останні три місяці залучила EUR113 млн допомоги для енергетики, ще EUR33,1 задекларовані – заступник глави Міненерго

15:48 27.10.2025
НКРЕКП має намір продовжити спрощену процедуру приєднання генустановок до електромереж до 1 жовтня 2026р

НКРЕКП має намір продовжити спрощену процедуру приєднання генустановок до електромереж до 1 жовтня 2026р

ВАЖЛИВЕ

ГУР: внаслідок операції в Московській області виведено з ладу три нитки нафтопродуктопроводу "Кольцевой"

Генштаб зафіксував впродовж доби 157 бойових зіткнень

У результаті ракетного удару по Миколаєву є поранені, служби працюють

На Житомирщині в результаті вибуху мін загинуло 5 людей, троє поранені

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт ексмера Одеси Труханова у справі про службову недбалість

ОСТАННЄ

ГУР: внаслідок операції в Московській області виведено з ладу три нитки нафтопродуктопроводу "Кольцевой"

На Сумщині за добу зафіксовано 82 обстріли, семеро постраждалих цивільних

Генштаб зафіксував впродовж доби 157 бойових зіткнень

Окупанти завдали понад 700 ударів по Запорізькій області протягом доби

Рятувальники ліквідували пожежу після ворожої атаки на об’єкт газовидобувної галузі на Полтавщині

У результаті ракетного удару по Миколаєву є поранені, служби працюють

Трамп заявив, що США та Канада не відновлюватимуть торговельні переговори

ДСНС: На Чернігівщині внаслідок атак ворожих дронів пошкоджено будівлі та поранено жінку

Данія посилює військову присутність у Гренландії через загрозу з боку Росії

Тестування системи е-ТТН розпочинається у листопаді 2025р

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА