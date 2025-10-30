Інтерфакс-Україна
19:30 30.10.2025

З ТОТ до батька на підконтрольну територію виїхав підліток, повідомив голова ОП

З ТОТ до батька на підконтрольну територію виїхав підліток, повідомив голова ОП

Ще один український підліток виїхав з тимчасово окупованої на підконтрольну уряду територію у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у телеграм-каналі у четвер.

"17-річний хлопець понад два роки жив під постійним тиском і контролем окупантів… Підлітку довелося вирушати самостійно, залишивши маму, яка поки що не змогла виїхати. Сьогодні він уже поруч із батьком, на вільній українській землі, отримує необхідну допомогу та готується почати нове життя без страху", - написав Єрмак.

Він зазначив, що хлопця на окупованих територіях змушували навчатися за російською програмою, а за найменший прояв української ідентичності погрожували "підвалом". "У школі нав’язували пропаганду, а на вулицях - лише російські прапори й заклики вступати до армії окупантів. Він не раз намагався втекти, але всі спроби закінчувалися невдачами. Завдяки зусиллям Української мережі за права дитини вдалося розробити безпечний маршрут і організувати виїзд", - розповів Єрмак.

Як повідомлялося, станом на 1 жовтня в межах ініціативи президента Bring Kids Back Україна повернула 1645 дітей, після чого Єрмак повідомив ще про більше ніж 80, а начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін – про чотирьох, і крім того про групу дітей віком від 10 до 17 років, не уточнивши їх чисельність.

 

Теги: #тот #діти #повернення

