12:03 30.10.2025
В Запоріжжі виявили тіло ще одного загиблого – ОВА
Фото: ДСНС Запоріжжя
Кількість загиблих в результаті російського удару по Запоріжжю зросла до двох осіб, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного загиблого. Нічна атака росіян на Запоріжжя забрала життя двох людей", - написав Федоров у Телеграм-каналі.
Як повідомлялося, окупанти вдарили по Запоріжжю щонайменше 20 БпЛА та 8 ракетами.
Раніше було відомо про 17 постраждалих та одного загиблого.