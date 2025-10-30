Інтерфакс-Україна
Події
12:03 30.10.2025

В Запоріжжі виявили тіло ще одного загиблого – ОВА

1 хв читати
В Запоріжжі виявили тіло ще одного загиблого – ОВА
Фото: ДСНС Запоріжжя

Кількість загиблих в результаті російського удару по Запоріжжю зросла до двох осіб, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного загиблого. Нічна атака росіян на Запоріжжя забрала життя двох людей", - написав Федоров у Телеграм-каналі.

Як повідомлялося, окупанти вдарили по Запоріжжю щонайменше 20 БпЛА та 8 ракетами.

Раніше було відомо про 17 постраждалих та одного загиблого.

Теги: #запоріжжя

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:14 30.10.2025
УЧХ надає гумдопомогу постраждалим від російської повітряної атаки на Запоріжжя

УЧХ надає гумдопомогу постраждалим від російської повітряної атаки на Запоріжжя

10:46 30.10.2025
Стало відомо про загиблого у Запоріжжі, кількість постраждалих зросла до 17 людей, серед них діти – ОВА

Стало відомо про загиблого у Запоріжжі, кількість постраждалих зросла до 17 людей, серед них діти – ОВА

10:01 30.10.2025
Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 15 людей

Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 15 людей

09:07 30.10.2025
Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на Запоріжжя зросла до 13

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на Запоріжжя зросла до 13

07:00 30.10.2025
Кількість постраждалих через нічну масовану атаку росіян на Запоріжжя зросла до одинадцяти – ОВА

Кількість постраждалих через нічну масовану атаку росіян на Запоріжжя зросла до одинадцяти – ОВА

06:27 30.10.2025
Кількість постраждалих через нічну масовану атаку росіян на Запоріжжя зросла до одинадцяти – ОВА

Кількість постраждалих через нічну масовану атаку росіян на Запоріжжя зросла до одинадцяти – ОВА

06:21 30.10.2025
Четверо цивільних отримали поранення внаслідок нічної ракетно-дронової атаки ворога на Запоріжжя – ОВА

Четверо цивільних отримали поранення внаслідок нічної ракетно-дронової атаки ворога на Запоріжжя – ОВА

05:16 30.10.2025
Гуртожиток і об'єкт інфраструктури уражені внаслідок масованої атаки ворога на Запоріжжя – ОВА

Гуртожиток і об'єкт інфраструктури уражені внаслідок масованої атаки ворога на Запоріжжя – ОВА

12:47 28.10.2025
Внаслідок ворожих атак на Запоріжжі одна людина загинула, троє отримали поранення

Внаслідок ворожих атак на Запоріжжі одна людина загинула, троє отримали поранення

ВАЖЛИВЕ

На Вінничині померла семирічна дитина, поранена через російський удар

Сирський: Працюємо над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямку. Кожен командир має організувати якісне виконання завдань

Збито/подавлено 623 цілі противника із 705, є прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА на 20 локаціях

Уночі РФ використала більше 650 дронів і 50 ракет для ударів по Україні - Зеленський

Стало відомо про загиблого у Запоріжжі, кількість постраждалих зросла до 17 людей, серед них діти – ОВА

ОСТАННЄ

Виробник макаронів "Стрілець" на Харківщині постраждав від атаки БПЛА

JYSK відкрив 111-й магазин в Україні під Львовом

Уряд схвалив створення Реєстру Музейного фонду України

В межах міжнародної спецоперації викрито понад 650 бойовиків ПВК "Вагнер" і "Редут", триває понад 70 обшуків

7 корпус ШР ДШВ: окупанти під Покровськом відновили "тактику флагштоків" з розповсюдженням відео у соцмережах

Гендиректор "1+1" Пахольчук: Україна за 35 років виробила анімаційного контенту менше, ніж Росія за рік

Українські воїни просунулись ще від 200 м до 550 м в районі Добропілля - Сирський

На Вінничині померла семирічна дитина, поранена через російський удар

Сирський: Працюємо над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямку. Кожен командир має організувати якісне виконання завдань

Міністерка економічного співробітництва і розвитку Німеччини прибула до Києва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА