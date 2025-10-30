В Запоріжжі виявили тіло ще одного загиблого – ОВА

Фото: ДСНС Запоріжжя

Кількість загиблих в результаті російського удару по Запоріжжю зросла до двох осіб, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного загиблого. Нічна атака росіян на Запоріжжя забрала життя двох людей", - написав Федоров у Телеграм-каналі.

Як повідомлялося, окупанти вдарили по Запоріжжю щонайменше 20 БпЛА та 8 ракетами.

Раніше було відомо про 17 постраждалих та одного загиблого.