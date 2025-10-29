Порошенко передасть військовим пилорами, шини і зарядні станції

Фото: https://eurosolidarity.org/2025/10/29

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко купив для фронтових бригад чергову велику партію допомоги – шини, зарядні станції та п’ять пилорам загальною вартістю понад EUR2 млн, повідомляється на сайті політсили в середу.

"Зараз інженерні підрозділи активно займаються будівництвом фортифікаційних споруд. На жаль, їм немає від кого чекати на допомогу. Крім екскаваторів, які ми передаємо, військовим потрібна дошка, якою обшивають окопи та капоніри. Нібито дрібниця, а скільки навколо цих дощок мороки і витраченого часу", - зазначив Порошенко.

Пилорами, за його словами, "розв’яжуть руки не одній інженерній бригаді та дозволять нашим воїнам швидше окопатися".

Також він повідомив про важливість заміни шин перед початком зимового періоду. "По бездоріжжю, по болоту без доброї гуми не вигребти. Ми заздалегідь закупили декілька контейнерів болотних шин для пікапів, джипів, військових автівок", – розповів політик.

"У цьому вантажі й наша відповідь на блекаут — два контейнера зарядних станцій. Бо не має військовий витрачати свою зарплатню ще й на це", - додав Порошенко.