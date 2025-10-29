Інтерфакс-Україна
Події
21:54 29.10.2025

Порошенко передасть військовим пилорами, шини і зарядні станції

1 хв читати
Порошенко передасть військовим пилорами, шини і зарядні станції
Фото: https://eurosolidarity.org/2025/10/29

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко купив для фронтових бригад чергову велику партію допомоги – шини, зарядні станції та п’ять пилорам загальною вартістю понад EUR2 млн, повідомляється на сайті політсили в середу.

"Зараз інженерні підрозділи активно займаються будівництвом фортифікаційних споруд. На жаль, їм немає від кого чекати на допомогу. Крім екскаваторів, які ми передаємо, військовим потрібна дошка, якою обшивають окопи та капоніри. Нібито дрібниця, а скільки навколо цих дощок мороки і витраченого часу", - зазначив Порошенко.

Пилорами, за його словами, "розв’яжуть руки не одній інженерній бригаді та дозволять нашим воїнам швидше окопатися".

Також він повідомив про важливість заміни шин перед початком зимового періоду. "По бездоріжжю, по болоту без доброї гуми не вигребти. Ми заздалегідь закупили декілька контейнерів болотних шин для пікапів, джипів, військових автівок", – розповів політик.

"У цьому вантажі й наша відповідь на блекаут — два контейнера зарядних станцій. Бо не має військовий витрачати свою зарплатню ще й на це", - додав Порошенко.

 

Теги: #допомога #армія #порошенко #європейська_солідарність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:39 29.10.2025
Україна спільно з партнерами розробляє нові моделі допомоги ветеранам – нардеп Тарасенко

Україна спільно з партнерами розробляє нові моделі допомоги ветеранам – нардеп Тарасенко

21:01 28.10.2025
Порошенко закликав зупинити транзит російської нафти через "Дружбу"

Порошенко закликав зупинити транзит російської нафти через "Дружбу"

20:55 27.10.2025
Зеленський та міністр оборони Хорватії обговорили потреби України у ППО, зокрема із залученням механізму PURL

Зеленський та міністр оборони Хорватії обговорили потреби України у ППО, зокрема із залученням механізму PURL

14:15 27.10.2025
"Метінвест" передав Нацгвардії нову партію систем для радіоелектронного захисту на 30,8 млн грн

"Метінвест" передав Нацгвардії нову партію систем для радіоелектронного захисту на 30,8 млн грн

12:46 26.10.2025
УЧХ розгорнув пункт допомоги постраждалим через російську атаку БпЛА на Київ

УЧХ розгорнув пункт допомоги постраждалим через російську атаку БпЛА на Київ

17:20 25.10.2025
Чергова партія комплексів ПДТР "Ай-Петрі" надійшла в ЗСУ, повідомив Порошенко

Чергова партія комплексів ПДТР "Ай-Петрі" надійшла в ЗСУ, повідомив Порошенко

04:26 25.10.2025
Стармер і Макрон домовилися про невідкладну допомогу українській енергетиці

Стармер і Макрон домовилися про невідкладну допомогу українській енергетиці

15:41 24.10.2025
"Українська команда" передала велику партію автономних зарядних станцій батальйону безпілотних систем "Хорт"

"Українська команда" передала велику партію автономних зарядних станцій батальйону безпілотних систем "Хорт"

19:07 22.10.2025
"Прямий" запустив нове ток-шоу з використанням ШІ

"Прямий" запустив нове ток-шоу з використанням ШІ

15:30 22.10.2025
УЧХ розгорне пункт підтримки для постраждалих від атаки російських БпЛА у Харкові

УЧХ розгорне пункт підтримки для постраждалих від атаки російських БпЛА у Харкові

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив з Сирським і Гнатовим планування далекобійних операцій

Суд заарештував ексголову "Укренерго" Кудрицького із правом застави в 13,7 млн грн

Заяви про "оточення" в Купʼянську українських військ є вигадкою - Угруповання Обʼєднаних сил

Зеленський про санкції США проти нафти з РФ: такі кроки потрібні й надалі, щоб збити російську нахабність

Генштаб ЗСУ: Сили оборони України уразили в Росії два НПЗ та один газопереробний завод

ОСТАННЄ

Об'єкт критичної інфраструктури у Чернігові зазнав пошкодження внаслідок російської атаки - МВА

Сили оборони відбили з початку доби 157 ворожих атак - Генштаб

За працевлаштування ветерана від року, роботодавець отримуватиме 1,5 мінімальної зарплати протягом 6-ти місяців

Кабмін затвердив створення реєстру кваліфікацій

Служба зайнятості пропонуватиме вакансії і перекваліфікацію безробітним ще до отримання такого статусу - Свириденко

Зеленський обговорив з Сирським і Гнатовим планування далекобійних операцій

Кабмін запускає цифрову екосистему ринку праці "Обрій" - Свириденко

Шмигаль обговорив з міністром оборони Португалії участь в ініціативи PURL та реалізацію програми SAFE

Глава МВС: З початку року ворог наніс 75 тис. ударів по інфраструктурі України, здебільшого по житлових будинках, лікарнях та школах

Глава МВС про прийдешню зиму: Ми в зоні достатньої готовності реагувати на будь-які виклики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА