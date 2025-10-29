Інтерфакс-Україна
Події
15:06 29.10.2025

Зеленський про санкції США проти нафти з РФ: такі кроки потрібні й надалі, щоб збити російську нахабність

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський підтримав запровадження США санкцій проти російських нафтових компаній та закликав до подальшого вжиття аналогічних заходів, коментуючи удар окупантів по дитячій лікарні в Херсоні.

"В цьому році, коли так багато американських зусиль, щоб закінчити війну, росіяни тільки збільшують нахабність і масштаб ударів. Росію не переконує ніщо, крім тиску й сили. Зараз був правильний крок Америки – вагомі санкції проти російських нафтових компаній. І саме такі кроки потрібні й надалі, щоб збити російську нахабність, позбавити їх можливості затягувати війну та створити в Москви реальний мотив, щоб цю війну завершити. З терористами треба поводитись тільки так, як вони заслуговують, – силою і справедливо", - написав Зеленський в Телеграм у середу.

Російський удар по лікарні в Херсоні президент назвав свідомим. "Вони не могли не знати, куди б’ють. Це свідомий російський удар саме по дітях, саме по медичному персоналу, саме по базових гарантіях життя в громаді. Лікарня значно пошкоджена, і, на жаль, є постраждалі серед персоналу та дітей, які лікувалися. Наймолодшій пораненій дитині вісім років, був поранений і сам хлопчик, і його мама з братом. У момент цього удару близько сотні людей були в лікарні, і Росія навіть не соромиться, що розглядає такі об’єкти як мішень", - сказав він.

Голова держави зазначив, що зараз РФ – це "найбільша терористична організація у світі, яка не просто затягує цю свою терористичну війну, але й старається зробити все, щоб не спрацювала жодна можливість закінчити війну". "Росія свідомо підриває кожне змістовне дипломатичне зусилля, дискредитує тих, хто допомагає в захисті життя, намагається створювати нові джерела дестабілізації у Європі, щоб ускладнити європейцям можливості допомагати Україні", - вказав Зеленський.

Як повідомлялося, дев'ять людей, у тому числі четверо дітей та троє медичних працівників, постраждали внаслідок обстрілу російськими окупантами будівлі дитячої лікарні в Херсоні у середу вранці. Будівлі лікарні завдано значних руйнувань, вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі споруди. Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Теги: #санкції_рф #зеленський #обстріл

