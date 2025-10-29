Інтерфакс-Україна
12:13 29.10.2025

УЧХ відкрив пункт допомоги після вибуху у будинку в Хмельницькому

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) працює на місці ліквідації наслідків вибуху у багатоповерховому будинку в Хмельницькому.

"Вчора, 28 жовтня, волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста долучилися до ліквідації наслідків вибуху, що стався у багатоквартирному житловому будинку у Хмельницькому", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Волонтери розгорнули пункт допомоги УЧХ, у якому надають першу домедичну та психологічну допомогу евакуйованим мешканцям пошкодженого будинку. Постраждалі та представники спеціальних служб у пункті допомоги можуть випити гарячого чаю та перекусити.

Як повідомлялося, через вибух у багатоповерхівці у Хмельницькому двоє загиблих, п’ятеро постраждалих, серед них дитина. Внаслідок вибуху зруйновано 9 квартир та пошкоджено ще 15. Причини вибуху встановлюються.

 

 

