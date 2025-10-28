Зеленський доручив опрацювати конкретні суспільні потреби, на які мають спрямовуватись кошти від заморожених російських активів – нарада з урядовцями

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру фінансів України Сергію Марченку опрацювати конкретні суспільні потреби в Україні, на які мають спрямовуватись кошти від заморожених російських активів.

"Доручив міністру фінансів опрацювати конкретні суспільні потреби в Україні, на які мають спрямовуватись кошти від заморожених російських активів", - написав Зеленський за підсумками наради щодо результатів уряду України за 100 днів роботи, а також стосовно ключових завдань на наступні 100 днів у вівторок у телеграм-каналі.

Президент також наголосив, що у сфері політики героїв та створення можливостей для українських ветеранів має бути значно більше активності та результатів, "і це відповідальність не тільки профільного міністра (Наталія Калмикова – ІФ-У), але й усієї системи влади, як центральної, так і обласної та місцевої в громадах".

"Детально обговорили наявну проблематику у сфері охорони здоровʼя, зокрема ситуацію з цінами на ліки та доступністю ліків. Міністр охорони здоровʼя (Віктор Ляшко – ІФ-У) повинен забезпечити конкретні результати для того, щоб люди відчули, що ліки дійсно стають доступнішими", - наголосив Зеленський.

Окремо він зупинився на завданнях віцепремʼєр-міністра з гуманітарної політики – міністра культури Тетяни Бережної. "Головне – це залучення ресурсів та коштів у сферу культури в час війни. Є країни, які готові допомогти. МЗС та Офіс підтримають у міжнародній комунікації. Окремо й дуже детально працюємо щодо освітньої сфери, щоб наступного року забезпечити підвищення зарплати і вчителям у школах, і викладачам у закладах вищої освіти".

За словами президента, перший віцепремʼєр-міністр Михайло Федоров доповів щодо заходів із цифровізації, зокрема, щодо нових послуг для наших громадян у "Дії", електронного нотаріату, а також нового напряму державної роботи – електронного судочинства. "Всі державні послуги в Україні мають надаватися прозоро, максимально швидко й так, щоб підтримати українців та українські компанії", - наголосив Зеленський.

Також Зеленський анонсував окрему зустріч з міністром соціальної політики Денисом Улютиним цієї п'ятниці, 31 жовтня. "Також після повернення з відрядження окремо доповідатиме віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції", - додав Зеленський.