Глава МЗС Нідерландів: якими б не були результати виборів, підтримка України продовжиться

Фото: Pixabay

Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл, який перебуває у вівторок з візитом у Києві, впевнений, що підтримка України продовжиться після парламентських виборів у його країні.

Про це він сказав на спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві у вівторок, відповідаючи на запитання кореспондента "Інтерфакс-Україна".

"Будьте певні, що якими б не були результати виборів, а як ми бачимо в багатьох країнах, це фрагментований ландшафт, підтримка України була з дуже широкою більшістю в парламенті. Тож, якими б не були результати виборів, я впевнений, що підтримка України продовжиться", - сказав міністр, додавши, що знадобиться деякий час, щоб сформувати новий коаліційний уряд, як це зазвичай відбувається у Нідерландах.

"Але закордонні справи ніколи не роблять перерви, тому ми будемо тут активно підтримувати Україну на кожному етапі нашого політичного процесу з широким мандатом від нашого парламенту. Я впевнений у цьому", - запевнив очільник МЗС.

Вибори до Палати представників (Tweede Kamer) у Нідерландах відбудуться 29 жовтня 2025 року. Це позачергові вибори, оголошені після розпаду урядової коаліції у червні 2025 року, коли Партія свободи (PVV) Геерта Вілдерса вийшла з коаліції через розбіжності щодо міграційної політики.