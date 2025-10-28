ЗСУ відкинули противника у Покровському районі, у ворога є успіхи на Донеччині та Харківщині - DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Сили оборони відкинули ворога поблизу Кучерового Яру та Нового Шахового – все у Покровському районі (Донецька обл.), ворог просунувся поблизу Звірового Покровського району (Донецька обл.), та Степової Новосілки Куп'янського району (Харківська обл.), повідомляє у вівторок OSINT-проєкт DeepState у телеграм-каналі.

Таким чином, у Донецький області просування окупантів за добу склало 1 кв км, "сіра зона" зросла на 5 кв км.

У Харківський області окупанти просунулися за минулу добу на 1,8 кв км, "сіра зона" збільшилась на 15,9 кв км.

Як повідомлялось, на в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 9,06 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалася в середньому щодоби на 5,93 кв. км.

В останній тиждень серпня та у перший вересня площа російської окупації зростала в середньому на 10,7 кв. км щодоби, що у 1,5 рази менше, ніж у середині серпня. На початку другого тижня вересня просування окупантів фактично зупинилося, але потім відновилося з дещо нижчими темпами, які наразі стабілізувалися.