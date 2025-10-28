Інтерфакс-Україна
Події
11:21 28.10.2025

ДБР розслідує обставини конфлікту між поліцейським та співробітниками ТЦК в Одесі

1 хв читати
ДБР розслідує обставини конфлікту між поліцейським та співробітниками ТЦК в Одесі

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) з’ясовують обставини інциденту, що стався 27 жовтня в Одесі між правоохоронцем і працівниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

"За попередньою інформацією, о 21:35 27 жовтня співробітники ТЦК та СП на вулиці міста зупинили автомобіль для перевірки документів. У цей момент до них під’їхав інший автомобіль, з якого вийшов чоловік зі зброєю", - йдеться в повідомленні ДБР в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією відомства, погрожуючи військовослужбовцям, чоловік розбив прикладом зброї скло на службовому автомобілі, після чого поїхав з місця події.

"Зловмисника невдовзі зупинили інші правоохоронці. Порушник виявився співробітником одного з підрозділів поліції, який перебував у стані алкогольного сп’яніння", - зазначають в бюро.

Згідно з повідомленням, зброю у правопорушнику вилучено, на нього складено адміністративний протокол за керування транспортним засобом у нетверезому стані.

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом погрози працівникам правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини події.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

Теги: #розслідування #одеса #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:58 28.10.2025
ДБР: затримано ексголову правління "Укренерго" за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства

ДБР: затримано ексголову правління "Укренерго" за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства

11:09 28.10.2025
Ексглаву "Укренерго" Кудрицького затримано на Львівщині - джерело

Ексглаву "Укренерго" Кудрицького затримано на Львівщині - джерело

11:18 27.10.2025
Правоохоронець вимагав $25 тис. за приховування незаконного бізнесу

Правоохоронець вимагав $25 тис. за приховування незаконного бізнесу

12:03 25.10.2025
Двох лікарів приватного медзакладу Одеси підозрюють у неналежному лікуванні, через що помер відомий одеський забудовник

Двох лікарів приватного медзакладу Одеси підозрюють у неналежному лікуванні, через що помер відомий одеський забудовник

22:44 24.10.2025
Військовий омбудсмен закликала до детального розслідування загибелі 43-річного військовозобов’язаного в Києві

Військовий омбудсмен закликала до детального розслідування загибелі 43-річного військовозобов’язаного в Києві

16:26 24.10.2025
ДБР забезпечило стягнення в дохід держави активів ексміністра МВС Захарченка на понад 400 млн грн

ДБР забезпечило стягнення в дохід держави активів ексміністра МВС Захарченка на понад 400 млн грн

20:02 22.10.2025
Суд в Одесі оголосив вирок у справі про замах на громадського активіста – 14 років ув'язнення

Суд в Одесі оголосив вирок у справі про замах на громадського активіста – 14 років ув'язнення

21:36 21.10.2025
Ексглава "Укренерго" Кудрицький пов’язує обшуки ДБР у нього з "політичним контекстом"

Ексглава "Укренерго" Кудрицький пов’язує обшуки ДБР у нього з "політичним контекстом"

13:37 21.10.2025
ДБР проводить обшуки у екскерівника "Укренерго" Кудрицького – джерело

ДБР проводить обшуки у екскерівника "Укренерго" Кудрицького – джерело

17:56 20.10.2025
ДБР затримало нацгвардійця, який у Кривому Розі смертельно травмував підлітка

ДБР затримало нацгвардійця, який у Кривому Розі смертельно травмував підлітка

ВАЖЛИВЕ

Офіційно опалення має бути з 28 жовтня - Зеленський

Електроенергію населенню у вівторок відключатимуть в окремих регіонах з 8:00 до 22:00, промисловості - з 7:00 до 22:00

У Покровську тривають бої - Зеленський

Єврокомісія: Фокус у питанні фінпідтримки України на 2026-2027 – на росактивах

ГУР ліквідувало окупанта Марзоєва, сина російського генерала, причетного до злочинів проти цивільних в Херсоні

ОСТАННЄ

Запрошення приєднатися до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадовців є визнанням курсу держави на прозорість – думка

Понад 50 спецгруп Нацполіції та ДСНС проводять евакуацію з небезпечних територій у 6 областях України – МВС

Заступник міністра сільгоспу РФ підозрюється у незаконному переміщенні понад 4 млн тонн зерна з ТОТ – Офіс генпрокурора

У застосунку Армія+ запущено базовий навчальний курс DELTA

УЧХ допомагав постраждалим внаслідок російської повітряної атаки на Чернігів

Глави МЗС Естонії та Нідерландів обговорили створення спецтрибуналу для притягнення РФ за злочин агресії

Мешканець Києва влаштував стрілянину біля будинку та поранив двох перехожих - поліція

У ніч на вівторок сталася сьома атака РФ на газові об’єкти, внаслідок якої постраждали потужності на Полтавщині – глава "Нафтогазу"

Президенти Фінляндії та Казахстану заявили про важливість досягнення миру в Україні

Україна домовляється з Німеччиною й Італією щодо енергопідтримки – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА