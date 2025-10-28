ДБР розслідує обставини конфлікту між поліцейським та співробітниками ТЦК в Одесі

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) з’ясовують обставини інциденту, що стався 27 жовтня в Одесі між правоохоронцем і працівниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

"За попередньою інформацією, о 21:35 27 жовтня співробітники ТЦК та СП на вулиці міста зупинили автомобіль для перевірки документів. У цей момент до них під’їхав інший автомобіль, з якого вийшов чоловік зі зброєю", - йдеться в повідомленні ДБР в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією відомства, погрожуючи військовослужбовцям, чоловік розбив прикладом зброї скло на службовому автомобілі, після чого поїхав з місця події.

"Зловмисника невдовзі зупинили інші правоохоронці. Порушник виявився співробітником одного з підрозділів поліції, який перебував у стані алкогольного сп’яніння", - зазначають в бюро.

Згідно з повідомленням, зброю у правопорушнику вилучено, на нього складено адміністративний протокол за керування транспортним засобом у нетверезому стані.

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом погрози працівникам правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини події.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.