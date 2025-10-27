ДТЕК за тиждень відновив електропостачання у Києві та чотирьох областях для понад 184 тис. абонентів

Фото: https://www.dtek-krem.com.ua/

Енергетики операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" з 20 по 26 жовтня змогли повністю або частково повернути світло жителям 334 населених пунктів, знеструмлених обстрілами, і відновити електропостачання у домівках понад 184 тисяч родин Дніпропетровської, Донецької, Одеської, Київської областей та столиці.

"Зокрема, на Дніпропетровщині з 20 по 26 жовтня фахівці змогли повернути електропостачання у майже 147,1 тис. домівок", - повідомив операційний холдинг у понеділок.

Наразі ворог вже постійно обстрілює Дніпропетровську область, через що регулярно пошкоджуються електромережі, а мешканці області лишаються без світла.

Водночас попри вкрай важку безпекову ситуацію, енергетики виконали низку ремонтів на Донеччині, завдяки чому світло вдалося повернути в домівки 20,2 тис. родин місцевих мешканців.

"І хоча відновлювати електропостачання в регіоні стає все важче і важче, наші енергетики продовжують повертати світло в регіоні, щойно це стає можливим", - наголосили в "ДТЕК Мережі".

Окрім того, енергетики останнього тижня повернули електрику в 8,7 тисяч осель на Одещині, що були знеструмлені внаслідок ворожих атак.

Продовжують також потерпати від регулярних ворожих атак Київщина та столиця, де минулого тижня фахівці енергокомпанії змогли відновити електропостачання для 7,8 тис. та майже 300 осель відповідно.

"З початку повномасштабного вторгнення ми повернули світло вже понад 24,1 млн родин Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донеччини та міста Київ. В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", – зазначила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР операційного холдингу обслуговують 5,1 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.