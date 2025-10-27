Інтерфакс-Україна
Події
08:51 27.10.2025

ОВА: Ворожі атаки залишили без світла частину Сумщини

1 хв читати
ОВА: Ворожі атаки залишили без світла частину Сумщини

Через ворожі атаки тимчасово без електропостачання залишилася частина Сумської громади, повідомляє начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров

"Усі необхідні служби вже працюють, щоб якомога швидше відновити електропостачання", – зазначив він у дописі, оприлюдненому у телеграм-каналі ранком понеділка.

В свою чергу начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко додав: "Внаслідок нічної ворожої атаки частина мешканців Сум залишається без світла. Один із водозаборів працює на резервних джерелах живлення".

 

 

Теги: #знеструмлення #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:54 25.10.2025
У Лозовій Харківської області близько 25 тисяч абонентів залишилися без світла через ворожий обстріл

У Лозовій Харківської області близько 25 тисяч абонентів залишилися без світла через ворожий обстріл

22:14 20.10.2025
Ворог атакував енергооб'єкт в Славутичі, відбулось знеструмлення - мер

Ворог атакував енергооб'єкт в Славутичі, відбулось знеструмлення - мер

13:38 20.10.2025
Знеструмлено частину Холодногірського району Харкова

Знеструмлено частину Холодногірського району Харкова

09:38 19.10.2025
Внаслідок обстрілів у Сумській області постраждали четверо людей

Внаслідок обстрілів у Сумській області постраждали четверо людей

22:40 17.10.2025
Майже вся Чугуївська громада знеструмлена через масовану атаку ворожих БпЛА

Майже вся Чугуївська громада знеструмлена через масовану атаку ворожих БпЛА

23:04 13.10.2025
Три райони Харкова частково знеструмлені через удари по місту – мер

Три райони Харкова частково знеструмлені через удари по місту – мер

14:22 12.10.2025
Близько 10 тис абонентів знеструмлені на Київщині через ворожі удари – ОВА

Близько 10 тис абонентів знеструмлені на Київщині через ворожі удари – ОВА

08:49 12.10.2025
Атака російських БпЛА призвела до порушення електро- та водопостачання у Білгород-Дністровському

Атака російських БпЛА призвела до порушення електро- та водопостачання у Білгород-Дністровському

08:29 12.10.2025
Ворожі обстріли призвели до перебоїв з енергопостачанням у Донецькій області

Ворожі обстріли призвели до перебоїв з енергопостачанням у Донецькій області

09:18 11.10.2025
В Одесі після нічної ворожої атаки частково зникло електропостачання, одна людина постраждала

В Одесі після нічної ворожої атаки частково зникло електропостачання, одна людина постраждала

ВАЖЛИВЕ

ГУР: Уражено три РЛС та ворожий десантний катер в окупованому Криму

Генштаб: ЗСУ звільнили дев’ять населених пунктів у районі Очеретиного та стримують РФ під Покровськом

РФ застосувала проти України за тиждень майже 1200 дронів, 1360 КАБ та понад 50 ракет - Зеленський

Обмеження е/е в неділю застосовуватиметься з 9:00 до 22:00 - Укренерго

Зеленський: Розраховуємо на 150 літаків Gripen для України, і перші мають з'явитися наступного року

ОСТАННЄ

ВПК Росії вперше за три роки увійшов у спад – ЦПД

Генштаб зафіксував впродовж доби 124 бойові зіткнення

Трамп заявив, що дуже швидко зможе врегулювати кризу між Афганістаном і Пакистаном

Енергетики відновили світло для 1740 абонентів у Новомиколаївці на Запоріжчині після ворожої атаки

Одна людина загинула, одна поранена внаслідок атак РФ по 24 населених пунктах Запорізької області

Окупанти за добу втратили 800 осіб та 138 од. спецтехніки

27 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

США уклали торговельні угоди з країнами Південно-Східної Азії для диверсифікації постачання мінералів

Ворог втратив 73 особи на покровському напрямку - Генштаб

Міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово закрили через невідомі повітряні судна - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА