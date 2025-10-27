ОВА: Ворожі атаки залишили без світла частину Сумщини

Через ворожі атаки тимчасово без електропостачання залишилася частина Сумської громади, повідомляє начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров

"Усі необхідні служби вже працюють, щоб якомога швидше відновити електропостачання", – зазначив він у дописі, оприлюдненому у телеграм-каналі ранком понеділка.

В свою чергу начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко додав: "Внаслідок нічної ворожої атаки частина мешканців Сум залишається без світла. Один із водозаборів працює на резервних джерелах живлення".