Генштаб зафіксував впродовж доби 124 бойові зіткнення

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 124 бойові зіткнення. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 понеділка.

"Противник завдав одного ракетного та 83 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 202 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4039 обстрілів, зокрема 74 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6190 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб