Інтерфакс-Україна
Події
16:49 26.10.2025

У Києві завершено роботи по ліквідації наслідків ворожого обстрілу в Деснянському районі

Фото: https://t.me/dsns_telegram

У Києві завершено роботи по ліквідації наслідків ворожого обстрілу в Деснянському районі, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Київ: станом на 16:00 роботи по ліквідації наслідків ворожого обстрілу в Деснянському районі - завершені. Також повністю завершені роботи і на двох інших локаціях, які зазнали ураження 25 жовтня", йдеться у повідомленні ДСНС у телеграм-каналі у неділю.

Як повідомлялося, близько 2 години ночі 26 жовтня столицю атакували із застосуванням ударних БпЛА. Відомо про трьох загиблих у Деснянському районі, серед яких 19-річна дівчина, її мати та ще одна невстановлена особа. Ще 33 людей постраждали, зокрема семеро неповнолітніх. Трьох з них госпіталізовано до лікарень. Зокрема, 15-річний хлопець має численні опіки, у 9-річної дівчинки різані рани, 13-річна дівчинка отримала множинні осколкові поранення. Четверо дітей мають гостру реакцію на стрес.

Внаслідок атаки рф пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки у Деснянському районі, в одному з них вогонь охопив квартири з першого по сьомий поверх. В Оболонському районі вибуховою хвилею вибило вікна у будинку. У приватному секторі у Дарницькому районі пошкоджено паркан будинку та автомобіль.

Теги: #київ #дснс #обстріл

