Міністр оборони Хорватії прибув до Києва, говоритимуть, зокрема, про співпрацю в оборонному виробництві

Міністр оборони Хорватії прибув до Києва, говоритимуть, зокрема, про співпрацю в оборонному виробництві
Міністр оборони Хорватії Анушич прибув до Києва. Про це хорватський міністр написав.

"Сьогодні я прибув з дводенним робочим візитом до України, де в Києві зустрінуся з міністром оборони України Денисом Шмигалем", - написав він у соцмережі Х у неділю.

"Влада Хорватії продовжуватиме допомагати Україні через гуманітарну та військову допомогу, а під час візиту з міністром оборони ми будемо обговорювати підтримку української оборонної промисловості, а також співпрацю хорватської та української військової промисловості", - додав він.

"Окрім двостороннього візиту, я прибув до Києва, щоб віддати шану хороброму українському народу, українським воїнам та всім жертвам російської агресивної війни проти України. Вже майже чотири роки Україна чинить опір російським нападам, і Хорватія дуже добре розуміє, що таке нав'язана війна", додав міністр оборони Хорватії.

