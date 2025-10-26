Новий тиждень в Україні розпочнеться дощами, у Карпатах мокрий сніг та дощ

У понеділок, 27 жовтня, в Україні помірні, вдень у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях значні дощі, пориви південно-східного вітру 15-20 м/с., повідомляє Укргідрометцентр.

У західних та північних областях місцями невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°; на півдні країни вночі 7-12°, вдень 11-16°.

В Карпатах місцями невеликий мокрий сніг та дощ; температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Києві у понеділок вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 27 жовтня найвища температура вдень була 19,9 в 1948р., найнижча вночі -9,3 в 1912р.

У вівторок, 28 жовтня, невеликі, вночі у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях значні дощі; вночі у більшості північних та центральних, вдень у східних областях без опадів. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вночі у східних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°, на півдні та південному сході країни 11-16°. Карпатах невеликий мокрий сніг та дощ; температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Києві у вівторок, 28 жовтня, вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 8-10°.