Інтерфакс-Україна
Події
13:14 26.10.2025

Атаковано виробництво найбільшого виробника кави у "дріпах" Idealist Coffee

1 хв читати
Атаковано виробництво найбільшого виробника кави у "дріпах" Idealist Coffee
Фото: https://www.facebook.com

В ніч з п'ятниці на суботу росіяни атакували виробничі потужності найбільшого виробника кави у "дріпах" Idealist Coffee, повідомила пресслужба компанії.

"Нічна балістична атака рашистських терористів принесла чергові руйнування наших виробничих потужностей", - йдеться у повідомленні пресслужби у фейсбуці, допис супроводжується фото руйнувань.

"Реальний стан справ та терміни відновлення наразі не відомі. Завчасно просимо вибачення в наших клієнтів та партнерів за затримки та вимушену непунктуальність", – додали в компанії.

У компанії зазначили, що "в сусідів на жаль є загиблі та поранені".

Як повідомлялося раніше, 28 серпня, потужності Idealist Coffee & Co вже зазнавали ударів РФ, роботу вдалось відновити.

Засновником Idealist Coffee є голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Теги: #idealist_coffee #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:46 26.10.2025
УЧХ розгорнув пункт допомоги постраждалим через російську атаку БпЛА на Київ

УЧХ розгорнув пункт допомоги постраждалим через російську атаку БпЛА на Київ

12:36 26.10.2025
Одна людина загинула, двоє постраждали через ворожі обстріли Куп'янського району Харківської області

Одна людина загинула, двоє постраждали через ворожі обстріли Куп'янського району Харківської області

11:11 26.10.2025
Вже відомо про 32 постраждалих у Києві через нічну атаку – Кличко

Вже відомо про 32 постраждалих у Києві через нічну атаку – Кличко

10:11 26.10.2025
Кількість постраждалих у Києві внаслідок нічної атаки російських БпЛА зросла до 31 – Ткаченко

Кількість постраждалих у Києві внаслідок нічної атаки російських БпЛА зросла до 31 – Ткаченко

09:04 26.10.2025
Одна людина загинула і 7 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області - ОВА

Одна людина загинула і 7 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області - ОВА

12:54 25.10.2025
У Лозовій Харківської області близько 25 тисяч абонентів залишилися без світла через ворожий обстріл

У Лозовій Харківської області близько 25 тисяч абонентів залишилися без світла через ворожий обстріл

11:33 24.10.2025
Число загиблих через обстріл у Херсоні зросло до трьох, ще 14 людей – поранені, серед них діти

Число загиблих через обстріл у Херсоні зросло до трьох, ще 14 людей – поранені, серед них діти

20:36 23.10.2025
РФ ударила по Запоріжжю: поранений рятувальник – ДСНС

РФ ударила по Запоріжжю: поранений рятувальник – ДСНС

08:01 23.10.2025
РФ повторно вдарила по Харківщині: загинув рятувальник, п'ятеро поранені – ДСНС

РФ повторно вдарила по Харківщині: загинув рятувальник, п'ятеро поранені – ДСНС

18:59 22.10.2025
На Сумщині поранено 12 осіб через ворожу атаку дроном по автівках на жвавій ділянці дороги

На Сумщині поранено 12 осіб через ворожу атаку дроном по автівках на жвавій ділянці дороги

ВАЖЛИВЕ

Генштаб: ЗСУ звільнили дев’ять населених пунктів у районі Очеретиного та стримують РФ під Покровськом

РФ застосувала проти України за тиждень майже 1200 дронів, 1360 КАБ та понад 50 ракет - Зеленський

Обмеження е/е в неділю застосовуватиметься з 9:00 до 22:00 - Укренерго

Зеленський: Розраховуємо на 150 літаків Gripen для України, і перші мають з'явитися наступного року

Міністр економіки Німеччини запевнила у допомозі українцям напередодні зими, нагадала, що Patriots вже "в дорозі"

ОСТАННЄ

Через удар по Бєлгородській дамбі вода хлинула на позиції росіян і ускладнює їхню логістику біля Вовчанська – 16-й армійський корпус ЗСУ

У РФ поширюються "раптові" займання релейних шаф та електрощитових - джерела

Окупанти, ймовірно, застосували КАБ по Кривому Рогу – телеграм-канали

Новий тиждень в Україні розпочнеться дощами, у Карпатах мокрий сніг та дощ

Белград готовий надати майданчик для можливих мирних переговорів між Україною та Росією - ЗМІ

Аварійно-рятувальні роботи у Києві продовжуються, на місцях уражень - понад сотня рятувальників та поліцейських, десятки одиниць інженерної техніки – Клименко

Чотири людини загинули й одна зазнала поранень унаслідок російських атак на Донеччині за минулу добу - поліція

Генштаб: ЗСУ звільнили дев’ять населених пунктів у районі Очеретиного та стримують РФ під Покровськом

ЗСУ відкинули противника у Покровському районі – поблизу Никанорівки, Нового Шахового та у Федорівці, у ворога теж є успіхи - DeepState

У Франції затримали двох підозрюваних у пограбуванні Лувра

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА