Атаковано виробництво найбільшого виробника кави у "дріпах" Idealist Coffee

Фото: https://www.facebook.com

В ніч з п'ятниці на суботу росіяни атакували виробничі потужності найбільшого виробника кави у "дріпах" Idealist Coffee, повідомила пресслужба компанії.

"Нічна балістична атака рашистських терористів принесла чергові руйнування наших виробничих потужностей", - йдеться у повідомленні пресслужби у фейсбуці, допис супроводжується фото руйнувань.

"Реальний стан справ та терміни відновлення наразі не відомі. Завчасно просимо вибачення в наших клієнтів та партнерів за затримки та вимушену непунктуальність", – додали в компанії.

У компанії зазначили, що "в сусідів на жаль є загиблі та поранені".

Як повідомлялося раніше, 28 серпня, потужності Idealist Coffee & Co вже зазнавали ударів РФ, роботу вдалось відновити.

Засновником Idealist Coffee є голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.