Атаковано виробництво найбільшого виробника кави у "дріпах" Idealist Coffee
В ніч з п'ятниці на суботу росіяни атакували виробничі потужності найбільшого виробника кави у "дріпах" Idealist Coffee, повідомила пресслужба компанії.
"Нічна балістична атака рашистських терористів принесла чергові руйнування наших виробничих потужностей", - йдеться у повідомленні пресслужби у фейсбуці, допис супроводжується фото руйнувань.
"Реальний стан справ та терміни відновлення наразі не відомі. Завчасно просимо вибачення в наших клієнтів та партнерів за затримки та вимушену непунктуальність", – додали в компанії.
У компанії зазначили, що "в сусідів на жаль є загиблі та поранені".
Як повідомлялося раніше, 28 серпня, потужності Idealist Coffee & Co вже зазнавали ударів РФ, роботу вдалось відновити.
Засновником Idealist Coffee є голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.