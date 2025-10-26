Інтерфакс-Україна
Події
12:27 26.10.2025

Генштаб: ЗСУ звільнили дев’ять населених пунктів у районі Очеретиного та стримують РФ під Покровськом

Фото: 33 омбр

Після взяття під контроль населених пунктів Кучерів Яр та Сухецьке ситуація на Очеретинському відрізку покровського напрямку стабілізована: відновлено контроль над дев’ятьма населеними пунктами, ще дев’ять – зачищено від диверсійних груп противника, станом на 26 жовтня 2025 року ЗСУ звільнили 185,6 км², зачистили 243,8 км² території покровського району Донецької області, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації та на Очеретинському відрізку Покровського напрямку залишається складною. Противник переважає в кількості і нарощує наступальні зусилля. Підрозділи Збройних Сил та інших складових Сил оборони України у визначених смугах продовжують вести оборонні, а також пошуково-ударні та штурмові дії, завдають ворогу значних втрат", - йдеться у дописі пресслужби Генштабу у телеграм-каналі у неділю.

Повідомляється, що "за останні десять діб українські війська, які діють на Очеретинському відрізку, відновили контроль ще над двома населеними пунктами – Кучерів Яр та Сухецьке. Таким чином, із 21 серпня 2025 року на цій ділянці ситуація стабілізована, відновлено контроль над дев’ятьма населеними пунктами, ще дев’ять – зачищено від диверсійних груп противника. Лише за останні десять днів тут знищено 1756 військовослужбовців та 75 одиниць техніки ворога".

Повідомляється, що загалом, трохи більш ніж за два місяці загальні втрати противника на Очеретинському (Добропільському) напрямку становлять: особового складу – понад 15700 військовослужбовців, ОВТ – 1364 одиниці (з них танків – 36, бойових броньованих машин – 121, артилерійських систем – 162, РСЗВ – 5, автотехніки – 447, мотоциклів і квадроциклів – 592, спеціальної техніки – 1). Також знищено 4689 різних БпЛА. Триває постійне поповнення "обмінного фонду" російськими полоненими – для повернення з неволі наших захисників і захисниць.

Станом на 26 жовтня 2025 року українські воїни звільнили 185,6 км², зачистили 243,8 км² території покровського району Донецької області.

"Щодо ситуації на підступах до міста Покровськ та безпосередньо в його межах. Воїни наших підрозділів, які виконують бойові завдання на цих ділянках, щоденно здійснюють комплексні заходи з метою стабілізації обстановки. Противник, за рахунок використання міжпозиційного простору та просочування малих піхотних груп, накопичив у місті близько 200 військовослужбовців. У населеному пункті тривають стрілецькі бої, активно працюють підрозділи БпЛА. Спроби ворога просунутися вглиб та закріпитися в міській забудові припиняються шляхом проведення контрдиверсійних заходів", - повідомили у Генштабі.

Повідомляється також, що українські захисники надалі виконують завдання з пошуку, знищення або взяття в полон російських окупантів, які намагаються інфільтруватися через наші бойові порядки, використовуючи чисельну перевагу. Бойові зіткнення відзначаються високою динамікою та інтенсивністю. У небезпечних і часом непередбачуваних умовах українські військові демонструють силу, витримку й відвагу.

"Слід зазначити, що останнім часом російський агресор нарощує використання бронетехніки в штурмових діях. Так, по всьому фронту російсько-української війни з 20 по 25 жовтня зафіксовано 41 штурмову дію противника за підтримки техніки. Частина таких накатів припали на Покровський напрямок. Особовий склад і техніка ворога знешкоджуються. Зокрема, 25 жовтня в районі Покровська в результаті вогневого впливу знищено одну ББМ та два мотоцикли, а на напрямку Балагана – одну ББМ противника. Тобто всі транспортні засоби, які ворог задіяв у штурмових діях", - наголосили у Генштабі.

