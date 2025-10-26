Кількість постраждалих у Києві внаслідок нічної атаки російських БпЛА зросла до 31 – Ткаченко

Фото: https://t.me/tkachenkotymur

Кількість постраждалих через атаку російських дронів на Київ зросла до 31 людини, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко у Телеграм.

"Характер російських атак змінюється в сторону посилення терору наших людей. Тепер ми бачимо спроби ворожих дронів пробитися в місто щодоби. І ця ніч показала, що їх цікавить саме терор населення. 4 локації в Деснянському, Оболонському, Дарницькому районах. Всі — чисто житлова забудова", - написав Ткаченко у телеграм-каналі.

За інформацією КМВА найважча ситуація - в Деснянському районі. Там шахед влетів в 9-типоверхівку, зруйновані перекриття між поверхами. Підтверджено щонайменше 26 поранених, з них пʼятеро дітей. Кількість загиблих наразі не змінилася - троє людей.

"У тому числі росіяни вбили матір з 19-річною дочкою. На місці всю ніч і зараз працюють рятувальники, розгортається робота волонтерів, психологів", - написав Ткаченко у Телеграм.

На іншій локації в Деснянському районі постраждала 16-типоверхівка. Пошкоджені квартири, вікна. Зафіксовано щонайменше 5 постраждалих, серед них двоє дітей. Наймолодшій — 4 роки. Надходять нові звернення від людей.

Крім того в Деснянському районі пошкоджений дитячий садок. Понад 70 вибитих вікон лише в закладі, вибиті віконні блоки і в кімнатах, і дверні.

"Зараз розгорнуті штаби по вул. Братиславська, 40, вул. Оноре де Бальзака, 65/1. Працюють пункти незламності в закладах поблизу, щоб люди могли бути в теплі. Це школи № 276, 300, 301, 308, 313; на Лісовому масиві - школа №218, садок №102, ЖЕД-302", - поінформував Ткаченко.

У Дарницькому районі постраждав приватний житловий сектор, є щонайменше одна пошкоджена автівка. В Оболонському районі дрон також пошкодив багатоповерхівку. Без постраждалих.

"Разом наразі вже підтверджено 31 пораненого (з них 7 дітей) та 3 загиблих. Люди з різних локацій продовжують звертатися до медиків. Наразі щонайменше семеро - госпіталізовані з травмами різного ступеню тяжкості", - написав Ткаченко.