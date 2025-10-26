Одна людина загинула і 7 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області - ОВА

ЗС РФ протягом минулої доби обстрілювали Харків і 5 населених пунктів області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Харків постраждали 25-річний чоловік, жінки 51, 68 років та 13-річний і 15-річний хлопці; у сел. Ківшарівка Куп’янської громади загинув 23-річний чоловік; у сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади постраждали 64-річна жінка і 56-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, у Харкові пошкоджено приватний будинок, багатоквартирний будинок та гуртожиток,у Лозівському районі - енергетичну інфраструктуру і 7 приватних будинків, у Куп’янському -приватний будинок (сел. Куп’янськ-Вузловий), в Ізюмському - залізничну інфраструктуру.