Інтерфакс-Україна
Події
09:04 26.10.2025

Одна людина загинула і 7 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області - ОВА

1 хв читати
Одна людина загинула і 7 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області - ОВА

ЗС РФ протягом минулої доби обстрілювали Харків і 5 населених пунктів області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Харків постраждали 25-річний чоловік, жінки 51, 68 років та 13-річний і 15-річний хлопці; у сел. Ківшарівка Куп’янської громади загинув 23-річний чоловік; у сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади постраждали 64-річна жінка і 56-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, у Харкові пошкоджено приватний будинок, багатоквартирний будинок та гуртожиток,у Лозівському районі - енергетичну інфраструктуру і 7 приватних будинків, у Куп’янському -приватний будинок (сел. Куп’янськ-Вузловий), в Ізюмському - залізничну інфраструктуру.

Теги: #харків #синєгубов #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:01 25.10.2025
П'ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес внаслідок ворожого удару по Харкову

П'ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес внаслідок ворожого удару по Харкову

17:25 25.10.2025
Окупанти вдарили по Харкову дронами, інформація уточнюється – мер

Окупанти вдарили по Харкову дронами, інформація уточнюється – мер

12:54 25.10.2025
У Лозовій Харківської області близько 25 тисяч абонентів залишилися без світла через ворожий обстріл

У Лозовій Харківської області близько 25 тисяч абонентів залишилися без світла через ворожий обстріл

17:12 24.10.2025
Двоє людей шпиталізовані внаслідок вибуху невідомого пристрою у Харкові

Двоє людей шпиталізовані внаслідок вибуху невідомого пристрою у Харкові

15:38 24.10.2025
До 10 зросла кількість постраждалих у Харкові

До 10 зросла кількість постраждалих у Харкові

14:32 24.10.2025
До 8 зросла кількість постраждалих у Харкові

До 8 зросла кількість постраждалих у Харкові

12:18 24.10.2025
У Харкові вже шестеро постраждалих

У Харкові вже шестеро постраждалих

11:49 24.10.2025
Окупанти вдарили по Харкову КАБами, є поранені

Окупанти вдарили по Харкову КАБами, є поранені

11:33 24.10.2025
Число загиблих через обстріл у Херсоні зросло до трьох, ще 14 людей – поранені, серед них діти

Число загиблих через обстріл у Херсоні зросло до трьох, ще 14 людей – поранені, серед них діти

20:36 23.10.2025
РФ ударила по Запоріжжю: поранений рятувальник – ДСНС

РФ ударила по Запоріжжю: поранений рятувальник – ДСНС

ВАЖЛИВЕ

Обмеження е/е в неділю застосовуватиметься з 9:00 до 22:00 - Укренерго

Зеленський: Розраховуємо на 150 літаків Gripen для України, і перші мають з'явитися наступного року

Міністр економіки Німеччини запевнила у допомозі українцям напередодні зими, нагадала, що Patriots вже "в дорозі"

Опалювальний сезон може розпочатись найближчими днями, зі зниженням температури - Міненерго

Зеленський: Від початку року Росія випустила по Україні близько 770 балістичних ракет і більше 50 "кинджалів"

ОСТАННЄ

Радіодиктант національної єдності-2025 відбудеться в понеділок, назва тексту - "Треба жити!"

Кількість постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА на Київ зросла до 29, з них 7 – діти – прокуратура

Генштаб зафіксував впродовж доби 181 бойове зіткнення

Сили безпілотних систем уразили за добу 632 ворожі цілі

Троє загиблих та 27 постраждалих внаслідок нічної атаки російських БпЛА на Київ – Кличко

Окупанти втратили впродовж доби 900 військовослужбовців - Генштаб

26 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

Кілкість постраждалих внаслідок нічної атаки російських дронів на Київ зросла до 26 – КМВА

П'ятеро людей постраждали через атаку ворожих БпЛА у Києві – Ткаченко

Падіння уламків ворожих БпЛА на житлові будинки зафіксовано у двох локаціях у Києві – Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА