Зеленський: Розраховуємо на 150 літаків Gripen для України, і перші мають з'явитися наступного року

Фото: https://www.bbc.com

Президент України Володимир Зеленський заявив, що шведські винищувачі Gripen E здатні значно підсилити бойову авіацію України, наша країна розраховує на 150 таких літаків, перші мають з’явитися наступного року.

"Разом зі Швецією Україна значно збільшить свою бойову авіацію. Це амбітне завдання, і його треба виконати. Зараз історичний крок – домовленість зі Швецією про бойові літаки "Гріпен", і це хороший вибір. Ми розраховуємо на 150 таких літаків для України, і перші мають зʼявитися наступного року", - заявив він під час відеозвернення у Телеграмі у суботу.

Зеленський назвав історичною угоду, що була укладена з Saab щодо намірів про постачання літаків Gripen.

"Гріпени" для України – це частина наших гарантій безпеки. Такі Повітряні сили, які зможуть захистити наше небо на сто відсотків. І такої масштабної угоди щодо бойової авіації для України ще не було. Історичне досягнення. Працюємо, щоб повністю реалізувати", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, 22 жовтня під час візиту президента України до Швеції Зеленський і прем’єр-міністр Ульф Крістерссон розпочали роботу над отриманням Україною літаків Gripen.

"Сьогодні є такий перший документ між нашими країнами, який відкриває шлях для отримання Україною серйозного флоту бойових літаків шведського виробництва Gripen", - наголосив Зеленський.

Крістерссон вважає, що перші постачання новітніх винищувачів Gripen Україні стануть можливі впродовж 3 років. В цьому контексті прем’єр зазначив важливість розгляду всіх можливостей для довгострокового фінансування України, зокрема йде обговорення заморожених російських активів.