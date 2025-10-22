Інтерфакс-Україна
17:20 22.10.2025

Сьогодні є перший крок, який відкриває для України шлях для отримання шведських літаків Gripen – Зеленський

Сьогодні є перший крок, який відкриває для України шлях для отримання шведських літаків Gripen – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон розпочали роботу над отримання Україною літаків Gripen.

"Ми розпочали роботу для підтримання Україною "Гріпенів", ми розраховуємо, що майбутні контракти дозволять отримати нам не менше ста таких літаків", - сказав Зеленський під час пресконфренції у середу у Швеції.

Він подякував Швеції та зазначив, що країни сьогодні відкривають нову сторінку своїх відносин та й загалом безпекових відносин в Європі.

"Сьогодні є такий перший документ між нашими країнами, який відкриває шлях для отримання Україною серйозного флоту бойових літаків шведського виробництва Gripen", - наголосив Зеленськтй.

За його словами, є чітке розуміння щодо фінансової основи для для можливості виконання цього контракту, це також обговорили з компанією Saap.

"Ми маємо вже в наступному році робити все, щоб отримати перші результати. Найближчим часом робити все, щоб найближчим часом фіналізувати процедури. Процедури завжди забирають час, але тим не менш треба робити все, щоб наповнити нашу рамкову домовленість повним змістом", - додав президент.

Водночас, він повідомив, що Україна готувала та готує пілотів, і має готувати технічні команди й інфраструктуру.

