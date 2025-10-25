Одна людина загинула в Києві через ворожу атаку

Фото: ДСНС Києва

Одна людина загинула в Києві через ворожу атаку, а кількість постраждалих зросла до 10 людей, повідомив очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

"Через російську атаку цієї ночі загинула одна людина. Щирі співчуття рідним та близьким", - написав він у телеграмі.

Ткаченко додав, що за інформацією станом на 09:00 вже 10 киян отримали поранення різного ступеню.

Як повідомлялося, ще одна людина постраждала в Києві через ворожу атаку, загалом постраждалих дев’ять, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).