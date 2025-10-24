Інтерфакс-Україна
Події
18:48 24.10.2025

Кількість евакуйованих з прифронтових територій за тиждень становить 4 тис. осіб – Мінрозвитку

3 хв читати
Кількість евакуйованих з прифронтових територій за тиждень становить 4 тис. осіб – Мінрозвитку
Фото: https://mindev.gov.ua

Кількість евакуйованих з прифронтових територій у період з 17 по 24 жовтня становить близько 4 тис. людей, серед яких 700 дітей та близько 200 маломобільних громадян, свідчать дані Міністерства розвитку громад і територій України (Мінрозвитку).

Згідно із повідомленням пресслужби міністерства у п'ятницю, всього з 1 червня поточного року евакуйовані понад 118 тис. осіб, з них близько 14 тис. дітей та майже 4 тис. осіб з обмеженою мобільністю.

Тижнем раніше було евакуйовані 2,7 тис., ще за тиждень до того – близько 5 тис.

Згідно з інформацією Мінрозвитку, з Донецької області за тиждень евакуйовані 2,1 тис. людей (всього з 1 червня – 82,4 тис.), з них 400 дітей (8,7 тис.) та 30 (580) маломобільних осіб.

Із Дніпропетровської області за тиждень евакуювали близько 2 тис. осіб (22,5 тис. з 1 червня), з них 120 (1 тис.) маломобільних осіб. Всього з початку літа з області евакуйовані 4 тис. дітей.

Кількість евакуйованих з Харківської області за тиждень становила 400 осіб (з 1 червня – 4,9 тис.), з них 40 дітей (260). З початку червня з області евакуювали 1,5 тис. маломобільних осіб.

В трьох інших прифронтових областях показники евакуації майже не змінилися. З початку літа з Сумської області евакуйовані 4,1 тис. людей, з яких понад 350 дітей (за тиждень – 10), та 700 маломобільних осіб.

Із Херсонської області евакуювали 3,4 тис. людей (за тиждень – 100), з яких понад 300 дітей та 230 маломобільних осіб.

Кількість евакуйованих із Запорізької області з початку літа становить 800 людей, з них 80 дітей та 20 маломобільних осіб, при цьому показники за тиждень не змінилися.

Мінрозвитку нагадало, що на даний час в Україні працює 20 транзитних центрів у кількох регіонах. Найбільше їх у Дніпропетровській області – вісім, у тому числі п'ять у м. Дніпро, один у Павлограді та по одному в селах Степове і Волоське. П'ять транзитних центрів функціонують у Сумській області у містах Суми, Шостка, Ромни, Глухів та селі Клишки, два – на Харківщині, в містах Харків та Лозова, три – у Волинській області в місті Ковель, ще по одному в Миколаєві та Запоріжжі.

За даними міністерства, з початку серпня цього року транзитний пункт у Павлограді прийняв майже 35,4 тис. людей (+700 людей за тиждень). У Лозовій з 19 серпня пройшло понад 9 тис. (+1 тис.) осіб, а у Волоському з 23 серпня – понад 4,3 тис. (+500) людей. Після транзитного центру евакуйовані можуть скористуватися послугами безоплатних місць тимчасового перебування.

Як зазначило Мінрозвитку, загалом в Україні діє 1111 місць тимчасового проживання, які забезпечують понад 80,5 тис. ліжко-місць для ВПО. Станом 24 жовтня вільними залишаються понад 7,8 тис. ліжко-місць. Для осіб з інвалідністю та маломобільного населення створено понад 3,5 тисячі ліжко-місць, з них вільно 93.

Найбільше місць тимчасового проживання створено у Дніпропетровській області – 135; Закарпатській – 111; Харківській – 78; Кіровоградській – 77; Львівській – 68; Полтавській – 64; Чернівецькій – 63; Вінницькій та Івано-Франківській по 60; Рівненській – 58; Хмельницькій – 57.

Теги: #мінрозвитку #евакуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:39 24.10.2025
ДСНС: Із Костянтинівки, Дружківки та Олексієво-Дружківки з початку тижня евакуйовано 17 людей, серед них – одна дитина

ДСНС: Із Костянтинівки, Дружківки та Олексієво-Дружківки з початку тижня евакуйовано 17 людей, серед них – одна дитина

18:57 20.10.2025
Мінрозвитку ініціює виплати 50 тис. грн звільненим з неволі цивільним, які були позбавлені особистої свободи внаслідок війни

Мінрозвитку ініціює виплати 50 тис. грн звільненим з неволі цивільним, які були позбавлені особистої свободи внаслідок війни

16:03 18.10.2025
У Харківській області поліцейські евакуювали літнє подружжя з-під обстрілів попри переслідування fpv-дрона

У Харківській області поліцейські евакуювали літнє подружжя з-під обстрілів попри переслідування fpv-дрона

13:42 18.10.2025
Ще одного підлітка евакуювали з тимчасово окупованої території Херсонщини - ОВА

Ще одного підлітка евакуювали з тимчасово окупованої території Херсонщини - ОВА

19:49 17.10.2025
Мобільні приймальні Офісу омбудсмена запрацювали в Павлограді, Лозовій та в пунктах евакуації

Мобільні приймальні Офісу омбудсмена запрацювали в Павлограді, Лозовій та в пунктах евакуації

17:29 14.10.2025
Рада оборони Харківської області розширила зону обов'язкової евакуації сімей із дітьми з Куп‘янського району

Рада оборони Харківської області розширила зону обов'язкової евакуації сімей із дітьми з Куп‘янського району

14:39 14.10.2025
З Дружківки на Донеччині "Білі янголи" евакуювали п’ятьох дітей, найменшому– два роки

З Дружківки на Донеччині "Білі янголи" евакуювали п’ятьох дітей, найменшому– два роки

12:42 14.10.2025
Мінрозвитку та ПРООН підписали угоду на EUR16,5 млн задля впровадження "зеленої" енергетики в Україні, зокрема у школах, дитсадках та лікарнях

Мінрозвитку та ПРООН підписали угоду на EUR16,5 млн задля впровадження "зеленої" енергетики в Україні, зокрема у школах, дитсадках та лікарнях

16:23 13.10.2025
Мінрозвитку спростувало інформацію про визначення урядом періоду опалювального сезону з 1 листопада 2025р до 31 березня 2026р

Мінрозвитку спростувало інформацію про визначення урядом періоду опалювального сезону з 1 листопада 2025р до 31 березня 2026р

12:12 12.10.2025
УЧХ: П’ятеро дітей у безпеці – евакуація з Донеччини триває

УЧХ: П’ятеро дітей у безпеці – евакуація з Донеччини триває

ВАЖЛИВЕ

Обмеження постачання е/е для населення діятимуть у суботу з 7:00 до 23:00, для промспоживачів - на ранкову годину менше

Кабмін запускає механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу - Свириденко

Росіяни вперше застосували КАБи на Одещині – ОВА

Коаліція охочих обговорить гарантії безпеки для України – Зеленський

Зеленський прибув до резиденції Стармера

ОСТАННЄ

Обмеження постачання е/е для населення діятимуть у суботу з 7:00 до 23:00, для промспоживачів - на ранкову годину менше

Чоловік, що помер у розподільчому пункті у Києві, сам "втратив свідомість, впав і вдарився головою об тверду підлогу" – заява ТЦК та СП та 71 ОЄБ ДШВ

Укроборонпром поглиблює співпрацю з Rheinmetall в ремонті бойових машин - гендиректор

Єрмак обговорив с генсекретарем з нацбезпеки Японії ситуацію на фронті та атаки РФ по цивільним та інфраструктурі

Третій армійський корпус цілком знищив механізовану колону окупантів біля Ставків під Лиманом

Проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця 2025 року - Стефанчук

Понад 600 тис. українців отримають продовження відстрочок автоматично - Свириденко

Двоповерховий автобус вперше вийде на київський маршрут на вихідних в тестовому режимі

Прокуратура уточнила кількість жертв атаки на Херсон – загинули дві жінки, а не три як повідомлялося раніше

Україну запросили приєднатися до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних чиновників – нардеп Іонушас

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА