Кількість евакуйованих з прифронтових територій за тиждень становить 4 тис. осіб – Мінрозвитку

Фото: https://mindev.gov.ua

Кількість евакуйованих з прифронтових територій у період з 17 по 24 жовтня становить близько 4 тис. людей, серед яких 700 дітей та близько 200 маломобільних громадян, свідчать дані Міністерства розвитку громад і територій України (Мінрозвитку).

Згідно із повідомленням пресслужби міністерства у п'ятницю, всього з 1 червня поточного року евакуйовані понад 118 тис. осіб, з них близько 14 тис. дітей та майже 4 тис. осіб з обмеженою мобільністю.

Тижнем раніше було евакуйовані 2,7 тис., ще за тиждень до того – близько 5 тис.

Згідно з інформацією Мінрозвитку, з Донецької області за тиждень евакуйовані 2,1 тис. людей (всього з 1 червня – 82,4 тис.), з них 400 дітей (8,7 тис.) та 30 (580) маломобільних осіб.

Із Дніпропетровської області за тиждень евакуювали близько 2 тис. осіб (22,5 тис. з 1 червня), з них 120 (1 тис.) маломобільних осіб. Всього з початку літа з області евакуйовані 4 тис. дітей.

Кількість евакуйованих з Харківської області за тиждень становила 400 осіб (з 1 червня – 4,9 тис.), з них 40 дітей (260). З початку червня з області евакуювали 1,5 тис. маломобільних осіб.

В трьох інших прифронтових областях показники евакуації майже не змінилися. З початку літа з Сумської області евакуйовані 4,1 тис. людей, з яких понад 350 дітей (за тиждень – 10), та 700 маломобільних осіб.

Із Херсонської області евакуювали 3,4 тис. людей (за тиждень – 100), з яких понад 300 дітей та 230 маломобільних осіб.

Кількість евакуйованих із Запорізької області з початку літа становить 800 людей, з них 80 дітей та 20 маломобільних осіб, при цьому показники за тиждень не змінилися.

Мінрозвитку нагадало, що на даний час в Україні працює 20 транзитних центрів у кількох регіонах. Найбільше їх у Дніпропетровській області – вісім, у тому числі п'ять у м. Дніпро, один у Павлограді та по одному в селах Степове і Волоське. П'ять транзитних центрів функціонують у Сумській області у містах Суми, Шостка, Ромни, Глухів та селі Клишки, два – на Харківщині, в містах Харків та Лозова, три – у Волинській області в місті Ковель, ще по одному в Миколаєві та Запоріжжі.

За даними міністерства, з початку серпня цього року транзитний пункт у Павлограді прийняв майже 35,4 тис. людей (+700 людей за тиждень). У Лозовій з 19 серпня пройшло понад 9 тис. (+1 тис.) осіб, а у Волоському з 23 серпня – понад 4,3 тис. (+500) людей. Після транзитного центру евакуйовані можуть скористуватися послугами безоплатних місць тимчасового перебування.

Як зазначило Мінрозвитку, загалом в Україні діє 1111 місць тимчасового проживання, які забезпечують понад 80,5 тис. ліжко-місць для ВПО. Станом 24 жовтня вільними залишаються понад 7,8 тис. ліжко-місць. Для осіб з інвалідністю та маломобільного населення створено понад 3,5 тисячі ліжко-місць, з них вільно 93.

Найбільше місць тимчасового проживання створено у Дніпропетровській області – 135; Закарпатській – 111; Харківській – 78; Кіровоградській – 77; Львівській – 68; Полтавській – 64; Чернівецькій – 63; Вінницькій та Івано-Франківській по 60; Рівненській – 58; Хмельницькій – 57.