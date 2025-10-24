Інтерфакс-Україна
Події
16:36 24.10.2025

Зеленський розповів королю Чарльзу ІІІ про ситуацію в Україні

Фото: https://president.gov.ua

Під час аудієнції у короля Великої Британії Чарльза ІІІ президент України Володимир Зеленський розповів йому про ситуацію в Україні та актуальні виклики, повідомила пресслужба президента.

"Глава Української держави подякував Його Величності та всьому Сполученому Королівству за непохитну підтримку нашого народу, а також за сильні публічні меседжі на підтримку України та досягнення миру для нашої країни", - йде мова у повідомленні.

Зеленський також відзначив нещодавній візит до Києва королівської принцеси Анни та її важливу гуманітарну місію, зосереджену на дітях і сім’ях, постраждалих від війни.

