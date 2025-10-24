ЗСУ взяли під контроль с.Торське на Донеччині

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Бійці 425 окремого штурмового полку "Скеля" звільнили від ворога с. Торське Дружківської міської громади Краматорського району (Донецька обл.), повідомляє у п'ятницю пресслужба 425 ошп "Скеля".

"Штурмові групи зачистили населений пункт Торське на Лиманському напрямку. Знищено до сотні росіян. Окупанти затягувалися в село з мінімумом БК. Сиділи по підвалах без води та їжі. Зараз у Торському — український прапор", - сказано у повідомленні на сторінці підрозділу у Facebook.