12:44 24.10.2025
Начальниця відділення "Укрпошти" в Херсоні загинула внаслідок обстрілу
Внаслідок російського обстрілу Херсону в п’ятницю дорогою на роботу загинула начальниця відділення АТ "Укрпошти", повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.
"Сьогодні росія вбила нашу начальницю відділення в Херсоні Каріну, дорогою на роботу. Вона їхала в маршрутці, коли терористи вдарили "Градом " по мирних людях", - написав він в телеграм-каналі в п’ятницю.
За словами Смілянського, у співробітниці залишилися син і чоловік.
"Глибокі співчуття рідним і близьким. Обов’язково допоможемо родині", - наголосив Смілянський.