Начальниця відділення "Укрпошти" в Херсоні загинула внаслідок обстрілу

Внаслідок російського обстрілу Херсону в п’ятницю дорогою на роботу загинула начальниця відділення АТ "Укрпошти", повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Сьогодні росія вбила нашу начальницю відділення в Херсоні Каріну, дорогою на роботу. Вона їхала в маршрутці, коли терористи вдарили "Градом " по мирних людях", - написав він в телеграм-каналі в п’ятницю.

За словами Смілянського, у співробітниці залишилися син і чоловік.

"Глибокі співчуття рідним і близьким. Обов’язково допоможемо родині", - наголосив Смілянський.