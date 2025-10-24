Графіки погодинних відключень е/е діють у п'ятницю у 12 областях України з 07:00 до 23:00

Фото: Pixabay

Через наслідки попередніх російських обстрілів, зокрема масованої ракетно-дронової атаки на енергосистему 22 жовтня, сьогодні з 07:00 до 23:00 у дванадцяти регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії обсягом від 1,5 до 2,5 черг одночасно.

"Також у цей же період на всій території України діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу", - повідомила НЕК "Укренерго" у п’ятницю.

За інформацією системного оператора, станом на ранок 24 жовтня внаслідок чергових ударів РФ є знеструмлені споживачі у кількох регіонах, зокрема у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Також складною залишається ситуація на Чернігівщині.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах, де є пошкоджені мережі. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити стабільне енергопостачання для всіх споживачів.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", - традиційно попередило "Укренерго" споживачів.