Інтерфакс-Україна
Події
11:56 24.10.2025

Графіки погодинних відключень е/е діють у п'ятницю у 12 областях України з 07:00 до 23:00

1 хв читати
Графіки погодинних відключень е/е діють у п'ятницю у 12 областях України з 07:00 до 23:00
Фото: Pixabay

Через наслідки попередніх російських обстрілів, зокрема масованої ракетно-дронової атаки на енергосистему 22 жовтня, сьогодні з 07:00 до 23:00 у дванадцяти регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії обсягом від 1,5 до 2,5 черг одночасно.

"Також у цей же період на всій території України діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу", - повідомила НЕК "Укренерго" у п’ятницю.

За інформацією системного оператора, станом на ранок 24 жовтня внаслідок чергових ударів РФ є знеструмлені споживачі у кількох регіонах, зокрема у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Також складною залишається ситуація на Чернігівщині.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах, де є пошкоджені мережі. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити стабільне енергопостачання для всіх споживачів.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", - традиційно попередило "Укренерго" споживачів.

Теги: #відключення_світла #графіки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:35 23.10.2025
Графіки погодинних відключень з 7:00 до 23:00 застосовуються у 12 регіонах у четвер

Графіки погодинних відключень з 7:00 до 23:00 застосовуються у 12 регіонах у четвер

16:09 22.10.2025
"Укренерго" з 16:00 ввело ГПВ в усіх регіонах, де були аварійні відключення, та в Києві

"Укренерго" з 16:00 ввело ГПВ в усіх регіонах, де були аварійні відключення, та в Києві

15:25 22.10.2025
Графіки погодинних відключень е/е введено в Київській та ще 7 областях – ДТЕК та обленерго

Графіки погодинних відключень е/е введено в Київській та ще 7 областях – ДТЕК та обленерго

13:57 22.10.2025
Графіки погодинних відключень е/е введені в Черкаській області – обленерго

Графіки погодинних відключень е/е введені в Черкаській області – обленерго

19:31 19.10.2025
Укренерго анонсує на 20 жовтня обмеження енергопостачання для промислових споживачів

Укренерго анонсує на 20 жовтня обмеження енергопостачання для промислових споживачів

11:31 17.10.2025
На Полтавщині можуть застосовувати погодинні відключення

На Полтавщині можуть застосовувати погодинні відключення

13:43 16.10.2025
Аварійні відключення скасовано в Києві та низці областей, на Прикарпатті підтвердили введення графіків для промисловості

Аварійні відключення скасовано в Києві та низці областей, на Прикарпатті підтвердили введення графіків для промисловості

10:03 15.10.2025
Аварійні відключення введені на Сумщині та Харківщині, частково на Черкащині

Аварійні відключення введені на Сумщині та Харківщині, частково на Черкащині

09:27 15.10.2025
На Черкащині частково застосовано графіки аварійних відключень е/е

На Черкащині частково застосовано графіки аварійних відключень е/е

18:55 14.10.2025
Аварійні відключення е/е застосовуються у восьми областях - "Укренерго"

Аварійні відключення е/е застосовуються у восьми областях - "Укренерго"

ВАЖЛИВЕ

Свириденко про опалювальний сезон: рішення про старт приймається місцевими органами, цієї норми і дотримуємося

СБУ та НАБУ викрили конвертаційний центр, який діяв за сприяння колишнього голови Державної податкової служби

ПС ЗСУ: Збито/подавлено 72 із 128 ворожих БпЛА, зафіксовані влучання на 10 локаціях

У Херсоні внаслідок обстрілу постраждали девʼятеро людей, серед них підліток

Європейська рада доручила Єврокомісії розробити пропозиції щодо фінансування України на 2026-2027 рр., пов’язане з росактивами

ОСТАННЄ

Улютін: З 2022р. всі виплати, крім військових, здійснюються за рахунок партнерів, і це дещо розпестило суспільство

Підозрюваний у вбивстві Парубія залишиться під вартою

Начальниця відділення "Укрпошти" в Херсоні загинула внаслідок обстрілу

Національний тест із медіаграмотності відбудеться в Україні 29 жовтня

У Харкові вже шестеро постраждалих

Державне космічне агентство та окремі підрозділи ЗСУ можуть бути залучені до збору даних в рамках "єВідновлення"

У межах спецоперації Matador викрито 6 осіб, причетних до незаконного заволодіння авто в ЄС

Свириденко про опалювальний сезон: рішення про старт приймається місцевими органами, цієї норми і дотримуємося

Міносвіти підтримує ідею дозволити місцевим органам встановлювати доплати для працівників позашкілля

Окупанти вдарили по Харкову КАБами, є поранені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА